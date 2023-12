Wehlmann: Der Abschied eines Unterschätzten

Als Lilien-Manager drängte Carsten Wehlmann nicht ins Rampenlicht. Welche Lücke sein Abschied tatsächlich hinterlässt, könnte daher manchen überraschen. Ein Kommentar von kicker-Reporter Thiemo Müller.

Der Knaller zwei Tage vor Silvester kommt für viele Beobachter aus dem Nichts: Sportdirektor Carsten Wehlmann, der Architekt der jahrelangen Aufwärtsentwicklung, hat seinen Vertrag bei den Lilien gekündigt.

Warum? Das geht aus den blumigen, aber betont allgemein gehaltenen Abschiedsworten auf den vereinseigenen Kanälen nicht hervor. Den deutlichsten Hinweis gibt wohl noch Wehlmanns Formulierung, es sei "Aufgabe eines Managers, Entscheidungen proaktiv zu treffen, weshalb ich mich zu diesem Schritt entschlossen habe".

Das wiederum lässt sehr wohl den Schluss zu, dass der 51-Jährige für sich ohnehin keine langfristige Perspektive mehr am Böllenfalltor sah, selbst wenn er sich diese gewünscht hätte. Dass die Lilien mit dem Bundesliga-Aufstieg mutmaßlich an eine natürliche Grenze gestoßen sind und es in naher Zukunft daher wohl zwangsläufig erstmal wieder sportlich abwärts geht, würde als Begründung für Wehlmanns Schritt nur sehr bedingt taugen.

Schließlich schwärmt er ausdrücklich von einem "großen und tollen Klub". Diesen nach verflogenem Rausch durch die Herausforderungen der kommenden Jahre zu führen, wäre definitiv eine höchst anspruchsvolle Management-Aufgabe gewesen. Und genau unter diesen Vorzeichen wurde ja auch der Vertrag mit Trainer Torsten Lieberknecht im vergangenen Sommer demonstrativ bis 2027 verlängert.

Die Vertragskonstellation wirkt wie ein Zeichen mangelnden Stellenwerts

Wehlmann dagegen besaß ein unbefristetes Arbeitspapier mit der nun bekannt gewordenen Kündigungsmöglichkeit. Ein Konstrukt, das Präsident Rüdiger Fritsch vor einiger Zeit im Gespräch mit dem kicker ausdrücklich als vorteilhaft für den Verein bewertete. Was logischer Weise bedeutet: Die Angst, der Sportchef könne wie jetzt geschehen von Bord gehen, war relativ gering ausgeprägt. Entweder weil man davon ausging, Wehlmann böten sich auf dem Markt ohnehin keine reizvolleren Alternativen. Oder weil man glaubte, einen Verlust vergleichsweise locker verschmerzen zu können.

So oder so würde es nicht wundern, hätte Wehlmann schon seine Vertragskonstellation in gewisser Hinsicht als ein Zeichen mangelnder Wertschätzung interpretiert. Und sie nun nach eigenen Worten "proaktiv" genutzt. Welche Verdienste sich Wehlmann in den vergangenen Jahren um Darmstadt 98 erworben hat und welche Lücke sein Abschied demzufolge reißt, wird bei genauerer Betrachtung indes sehr wohl offenbar.

Grammozis, Anfang, Lieberknecht: Seine Trainerentscheidungen saßen

Völlig zurecht erwähnt Fritsch explizit Wehlmanns Errungenschaften "insbesondere in puncto Kaderplanung und Trainerauswahl" - also den beiden Königsdisziplinen eines Fußballmanagers. Wer den extrovertierten Fußballlehrer Torsten Lieberknecht als die eigentlich prägende Figur der glorreichen jüngeren Lilien-Vergangenheit identifiziert und dabei den zurückhaltenden Wehlmann eher als Randerscheinung wahrgenommen hat, sollte sich vor Augen halten: Dem Manager ist die Auswahl des Erfolgstrainers überhaupt erst zu verdanken gewesen.

Und das in einem für den Klub höchst prekären Moment, als Hoffnungsträger Markus Anfang kurzfristig seinen Wechsel nach Bremen durchgedrückt hatte. Genauso gelungen war schon Wehlmanns Schachzug im Februar 2019, den bis dato lediglich im Jugendbereich tätigen Cheftrainer Dimitrios Grammozis mit dem Erbe der Kultfigur Dirk Schuster zu betrauen.

Darmstadt steht vor einer schwierigeren Suche als Wehlmann selbst

Einen Verein mit ruhiger Hand durch unruhiges Gewässer führen zu können, hat Wehlmann am Böllenfalltor hinreichend bewiesen. Auch wenn sich gerade zuletzt nicht alle Entscheidungen als glücklich herausstellten. Der Plan, mit für Darmstädter Verhältnisse relativ teuren Einkäufen wie den Angreifern Filip Stojilkovic und Oscar Vilhelmsson nachhaltig Transferwerte zu schaffen, scheint bisher tendenziell eher nicht aufzugehen. Insbesondere im Fall des vorerst leihweise nach Lautern weitergereichten und von Lieberknecht öffentlich kritisierten Stojilkovic.

Doch wird von einer solchen, zugegeben schmerzhaft kostspieligen, Einzelpersonalie gewiss nicht gleich die Gesamtentwicklung des Klubs infrage gestellt. Dieser gleichermaßen reiz- wie anspruchsvollen Mission wird sich künftig Wehlmanns Nachfolger widmen dürfen. Im Zusammenspiel mit den durchweg dominanten Protagonisten Lieberknecht, Fritsch und dem für Lizenzspielerangelegenheiten zuständigen Präsidiumsmitglied Tom Eilers.

Welchen Stellenwert sich der nächste Manager in diesem Gefüge erarbeiten wird, darüber könnte schon die Gestaltung dessen eigenen Vertrags zumindest einen dezenten Hinweis geben. Überhaupt eine adäquate Neubesetzung zu finden, dürfte Darmstadt dabei schwerer fallen als Wehlmann die Suche nach der nächsten attraktiven Arbeitsstelle.