Wehen Wiesbadens Talent Bauer erhält Profivertrag

Der SV Wehen Wiesbaden hat Dominik Bauer mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-Jährige spielt seit sieben Jahren bei den Hessen.

Wie der Drittligist am Dienstag bekanntgab, erhält Bauer einen Vertrag bis 2023. Der junge Innenverteidiger gehörte bislang zum U-19-Kader. "Dominik hat hart an sich gearbeitet und hatte großen Anteil am Erfolg unserer U 19", wird Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW, in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Er hat sich diese Chance verdient und muss sich weiterentwickeln, um sie zu nutzen."

Bauer, der aus Wiesbaden stammt, spielt seit der U 13 für den SVWW. In der abgelaufenen Saison berief ihn Profitrainer Markus Kauczinski zweimal in den Kader der ersten Mannschaft. "Ich bin schon so lange beim SVWW und fühle mich hier zu Hause. Deshalb bin ich sehr froh und dankbar für diese Chance bei meinem Heimatverein."

Mit den A-Junioren des SVWW kämpft Bauer nach der Meisterschaft in der Hessenliga um den Aufstieg in die U-19-Bundesliga.