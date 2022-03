Wehen Wiesbadens Mrowca für drei Spiele gesperrt

Der SV Wehen Wiesbaden muss in den nächsten drei Drittliga-Spielen auf Sebastian Mrowca verzichten. Der Kapitän wurde "wegen eines rohen Spiels" vom DFB-Sportgericht gesperrt.

Durch seinen unnötigen Platzverweis in der 27. Minute hatte Mrowca seiner Mannschaft im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln (1:2) am Samstag früh einen Bärendienst erwiesen. Der 28-Jährige holte Patrick Sontheimer per Grätsche von hinten von den Beinen und sah von Schiedsrichter Sven Waschitzki-Günther folgerichtig die Rote Karte.

Zwar ging der SVWW trotz Unterzahl in Führung (50., Dennis Kempe). Youssef Amyn drehte die Partie dann aber zugunsten der Kölner Viktoria (67. und 90.).

Dreimal müssen die Hessen nun auf ihren Kapitän verzichten: gegen Türkgücü München am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker), in Meppen (1. April) und gegen Eintracht Braunschweig (9. April).

Spielplan SV Wehen Wiesbaden