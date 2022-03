Wehe, wenn für Wolfsburg die Schlussviertelstunde anbricht …

Mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz geht der VfL Wolfsburg in den Saisonendspurt. Reichen die Kräfte im Abstiegskampf?

Die Bundesligasaison biegt auf die Zielgerade ein, oben wie unten in der Tabelle stellt sich die Frage, welche Mannschaften den längsten Atem haben. Wird der Endspurt auch zu einer Frage der Fitness? Womöglich bekommt dann der VfL Wolfsburg im Tabellenkeller ein Problem. Denn: Wenn an den Spieltagen die Schlussviertelstunde anbricht, geht den Niedersachsen nicht selten die Puste aus.

Die vergangenen beiden Partien in Freiburg (2:3) und Leverkusen (0:2) verlor der VfL in den letzten Minuten. Weil die Fitness nicht ausreicht? Weil die Konzentration nachlässt? Bedingt das eine das andere? Jedenfalls kann die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt, der Ende Oktober den VfL von Mark van Bommel übernahm, in Schlussphasen nur selten zulegen. Die Intensität der Vorsaison kann der VfL in dieser Spielzeit nicht mehr über 90 Minuten gehen. Weil in der Sommervorbereitung, so heißt es, das Thema Fitness vernachlässigt wurde. Ein Versäumnis mit Folgen.

Die Tabelle der Schlussviertelstunde weist den Champions-League-Teilnehmer sieben Spieltage vor Saisonende als zweitschlechtestes Team der Liga aus. Abgeschlagen ist auch hier wie im tatsächlichen Ranking die SpVgg Greuther Fürth (15 Punkte, 3:18 Tore), dann aber kommt schon der VfL. Nur dreimal entschied Wolfsburg die letzten 15 Minuten für sich, dem gegenüber stehen elf Niederlagen und 13 Remis. Auch das Torverhältnis von 4:14 in diesem Zeitraum lässt vermuten, dass beim VfL die Kräfte nachlassen.

Da muss man gar nicht großartig drumherum reden: Wenn du die beiden Spiele gewinnst, hast du dich sehr vieler Dinge entledigt. Florian Kohfeldt

Das sollte sich doch noch irgendwie ändern, will die Kohfeldt-Elf, die aktuell fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, nicht noch in große Not geraten. Am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es nach Augsburg, anschließend kommt Bielefeld. Zwei Kellerduelle mit wegweisendem Charakter. "Da muss man gar nicht großartig drumherum reden: Wenn du die beiden Spiele gewinnst, hast du dich sehr vieler Dinge entledigt", sagt der Trainer. Kohfeldt, der wegen einer COVID-19-Infektion pausieren muss, weiß aber auch: "Wenn du sie nicht gewinnst, bist du zwar nicht abgestiegen, aber du weißt dann, dass du voll dabei bist." Und noch einmal alle Kräfte bündeln müsstest.

Thomas Hiete

Bundesliga-Tabelle ab der 76. Minute