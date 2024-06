Wegner verlässt Oldenburg: "Was du mal geleistet hast, ist egal"

Nach vier Jahren werden sich die Wege von Max Wegner und dem VfB Oldenburg trennen. Der Offensivspezialist, der mit dem VfB 2022 unter anderem in die 3. Liga aufgestiegen war, blickt zurück auf die Höhen und Tiefen am Marschweg-Stadion.

Herr Wegner, beim letzten Heimspiel der Saison wurden Sie verabschiedet. Wie hart ist es für Sie, dass das Kapitel VfB Oldenburg nach vier Jahren nun endet?

Ich bin grundsätzlich eher ein rationaler Typ, aber der Abschied hat mich schon gefreut, und auch berührt. Vor allem nach dem Spiel war es mit unseren Fans nach der tollen Zeit, die wir zusammen hatten, dann echt emotional für mich.

Der VfB wollte nicht noch einmal mit Ihnen verlängern. Hat Sie diese Entscheidung überrascht?

Zur Winterpause war ich, ehrlich gesagt, sehr positiv gestimmt. Da habe ich unter Fuat (Trainer Fuat Kilic, Anm. d. Red.) gespielt, viele Scorer-Punkte gesammelt und einige Spiele entschieden. Da habe ich die totale Rückendeckung gespürt.

Dankbarkeit gibt es im Fußball nicht. Was du mal geleistet hast, ist egal. Aber ich glaube schon, dass auch neben dem Platz beim VfB eine wichtige Rolle eingenommen habe. Max Wegner (35) über die Härte des Fußballgeschäfts

In der Rückrunde besaßen Sie diesen Stellenwert aber nicht mehr.

Der erste Knackpunkt war das erste Spiel in diesem Jahr in Kiel. Da musste ich zur Halbzeit raus. Das war ein Dämpfer, denn mein Spiel war bestimmt nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Da habe ich mich schon gewundert. Direkt danach habe ich mich am Oberschenkel verletzt und es ging rapide nach unten. Mal habe ich gespielt, mal nicht. Da hat es sich schon für mich angedeutet, dass es eng wird. Trotzdem war es irgendwie überraschend. Klar, Dankbarkeit gibt es im Fußball nicht. Was du mal geleistet hast, ist egal. Aber ich glaube schon, dass ich noch mithalten kann und auch neben dem Platz beim VfB eine wichtige Rolle eingenommen habe.

Im vergangenen Sommer nahm der neue Trainer Benjamin Duda Ihnen die Kapitänsbinde weg. Seine Begründung: Ein Stürmer sei bei ihm generell kein Kapitän, weil dieser nach einigen Partien ohne Tor auch mal auf der Bank landen könne. Konnten Sie das nachvollziehen?

Jeder Spieler kann mal eine schlechte Phase haben. Ganz egal, ob er Torwart, Verteidiger, Mittelfeldspieler oder Stürmer ist. Wir hatten vorher ein wirklich gutes Gespräch und ich habe ihm ehrlich gesagt, dass ich mich nicht auf die Kapitänsbinde reduziere und er da eine völlig freie Entscheidung treffen kann. Er hat sich dann aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit aber sehr unglücklich ausgedrückt. So wirkte es, als hätte er mich komplett abgesägt.

Es ist schon ein Unterschied, ob ich vor 30.000 Zuschauern in Dresden oder in der Regionalliga spiele. Max Wegner (35) über den Unterschied zwischen 3. Liga und Regionalliga

Duda musste bereits nach dem siebten Spieltag gehen. Wann haben Sie gespürt, dass es mit ihm nicht funktionieren wird?

Als er kam, war er sehr motiviert. Er hat ganz neue Ansätze eingebracht, sehr viel Theorie. In den Freundschaftsspielen haben wir aber schon gespürt, dass wir uns selbst gegen unterklassige Mannschaften extrem schwertun. Am Ende war es so, dass wir wohl ein bisschen überfrachtet wurden. Die meisten Spieler waren einfach noch nicht bereit für die Saison. Es ist schon ein Unterschied, ob ich vor 30.000 Zuschauern in Dresden oder in der Regionalliga spiele. Vor allem in der Vorbereitung haben wir gedacht: "Alter, warum sind wir jetzt wieder in der Regionalliga? Warum hat es nicht gereicht?" Einen echten Vorwurf konnten wir uns dabei gar nicht machen, denn wir haben uns in der 3. Liga wirklich zerrissen und alles getan, um drinzubleiben.

Hätte Duda erstmal viel mehr im mentalen Bereich arbeiten müssen?

Auf jeden Fall war es für alle Spieler sehr schwierig. Es wäre vielleicht besser gewesen, alles erstmal etwas einfacher zu halten und ein Gefühl für die Spieler zu haben, die gerade einfach tief in einem Loch stecken. Das hat gefehlt, es war alles ein bisschen zu viel. Seine Herangehensweise war im sportlichen Bereich aber sehr professionell. Wenn wir noch in der 3. Liga gespielt hätten, hätte das vielleicht viel besser funktioniert.

Alter, ist jetzt sogar die Regionalliga zu krass für uns, oder was? Max Wegner (35) und der VfB Oldenburg hatten zu Saisonbeginn mit mentalen Problemen zu kämpfen

Wenngleich öffentlich rumgedruckst wurde, war das Ziel der direkte Wiederaufstieg. War das für das Team eine Belastung?

Der Aufstieg musste das Ziel sein. Alles andere wäre doch mit dieser Mannschaft kaum zu vertreten gewesen. Auf der anderen Seite haben gegen uns ab Beginn der Saison auch alle anderen Mannschaften mit 110 Prozent gespielt. Gegen Oldenburg haben alle gebrannt. Dafür waren wir noch gar nicht bereit. Da kam echt alles zusammen. Wir sind richtig schlecht gestartet und irgendwann fängst du auch an zu zweifeln. "Alter, ist jetzt sogar die Regionalliga zu krass für uns, oder was?" Da sind wir dann in einen totalen Negativstrudel geraten. Bei uns ging einfach gar nichts mehr.

Deutlich besser lief es für Sie unter Dario Fossi, mit dem 2022 auch überraschend der Sprung in die 3. Liga gelang. Was hat das Aufstiegsteam damals aus Ihrer Sicht ausgezeichnet?

Dario hatte damals einen ganz klaren Plan. Am Anfang der Saison hat er uns gesagt, dass er ein neues System spielen möchte und er sich sicher ist, dass wir aufsteigen werden, wenn wir es gemeinsam durchziehen. Da haben wir alle uns erstmal skeptisch angeguckt (lacht). Aber dieses Angriffspressing hat perfekt funktioniert. Wir sind marschiert wie die Wahnsinnigen und hatten dafür die ideale Mannschaft. Schnell haben wir dann gemerkt: "Ey, hier kann ja echt was gehen." In der Mannschaft gab es schon eine Ernsthaftigkeit, aber wir haben es nicht übertrieben. Wenn mal einer zu spät kam, war das halt so. Auch dadurch hatten wir immer eine extrem positive Lockerheit.

Mit dem 4. Juni 2022 als größten Tag Ihrer Zeit beim VfB? Beim Rückspiel der Aufstiegsrunde erzielten Sie vor 12.000 Fans am Marschweg das 1:0 gegen den BFC Dynamo.

Ja, definitiv. So habe ich das Stadion zuvor noch nie erlebt. Das war schon richtig geil. Das Wetter war auch perfekt, Freunde und Familie, alle waren da. Und dann mache ich noch ein Tor und wir steigen auf. Das vergesse ich nie.

War es ein Fehler, dass der Klub im Anschluss auf mehrere Aufstiegshelden kaum noch gesetzt hat? Spieler wie Kai-Sotirios Kaissis, Marten Schmidt oder Dennis Engel spielten keine oder kaum noch eine Rolle. Gazi Siala und Maik Lukowicz erhielten nicht mal mehr einen Vertrag.

Schwierig. Ich glaube schon, dass du in der 3. Liga einige Routiniers dazunehmen musst. In den ersten zehn Spielen ist auch erstmal vieles richtig gelaufen. Dann kam auf einmal der Knackpunkt. Bis heute weiß ich nicht so recht, was dann passiert ist. Vielleicht haben wir uns etwas zu sehr den Gegnern angepasst. Vielleicht hätten wir einfach weiter unsere Spielidee aus der Aufstiegssaison durchziehen müssen. Was wäre gewesen, wenn wir unseren Stil beibehalten hätten? Hätten wir es dann geschafft? Darüber kann im Nachhinein immer viel spekuliert werden.

Fuat Kilic monierte nun vor einigen Wochen, dass in der Mannschaft zu wenig Siegeswille herrsche und zu schnell Zufriedenheit einkehre. Hat er damit einen Punkt?

Ehrlich gesagt: Nein, das glaube ich nicht. Wenn ich die Mannschaft im Training gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass jeder gewinnen will. Ich weiß auch nicht, wann in der Saison überhaupt mal eine Zufriedenheit sich hätte einstellen können (lacht). Dafür gab es nie einen Anlass, denn die Saison lief ja einfach schlecht.

Wenn nicht für das neue Stadion gestimmt worden wäre, hätte man den VfB Oldenburg einstampfen können. Max Wegner (35) über die Bedeutung des Stadionneubaus

Welche Rolle spielte in der Mannschaft in der vergangenen Saison das allgegenwärtige Thema "Stadionneubau"?

Mit dem Aufstieg haben wir den Weg für den Stadionneubau ja erst geebnet. Für mich war immer klar, dass die Stadionentscheidung total unabhängig vom aktuellen Tabellenplatz sein muss. Es ging ja um eine Grundsatzfrage: Will Oldenburg ein Stadion bauen, damit Profifußball in der Stadt eine Chance hat? Klar, für die Gegner war das immer ein Argument. "Was wollt ihr denn mit einem neuen Stadion? Ihr seid Neunter." Aber es muss ja schon etwas vorausschauender geplant werden. Wenn nicht für das neue Stadion gestimmt worden wäre, hätte man den VfB Oldenburg einstampfen können.

Aber hatten Sie die Sorge, dass es womöglich noch schiefgeht?

Nein, ehrlich gesagt nicht. Auch in der Kabine war das selten ein Thema. An diesem Stadion führt meiner Meinung nach kein Weg vorbei. Das wäre ein sehr schlechtes Signal in dieser Stadt gewesen. Ich vergleiche Oldenburg gerne mit Osnabrück. Durch das neue Stadion und die sich dadurch ergebenden Möglichkeiten gibt es für den VfB nun auch die Chance, Osnabrück perspektivisch wieder zu überholen.

Wie hat der VfB sich aus Ihrer Sicht in Ihren vier Jahren nach vorne entwickelt? Und was fehlt noch alles, um sich in der 3. Liga etablieren zu können?

Es gibt noch viele Baustellen. Ich war ja auch mal Co-Trainer der A-Jugend. Da teilt man sich mit drei Trainern ein Büro. Das ist nicht ideal. Bei unserem Trainingszentrum in Dornstede gab es schon viele Verbesserungen, aber aus meiner Sicht bräuchte der VfB im besten Fall ein neues Trainingsgelände mit mehr Möglichkeiten, damit wirkliche Profibedingungen gegeben sind. Für den Tag X, an dem man aufsteigt, muss alles getan werden, um dann auch vorbereitet zu sein.

Sie wechseln nun zum SSV Jeddeloh II, einem Lokalrivalen des VfB. Wollten Sie unbedingt im Nordwesten bleiben?

Ja, ich fühle mich in Oldenburg sehr wohl. Ich möchte hier zudem eine Ausbildung zum Physiotherapeuten beginnen. Ein paar Jungs vom SSV kenne ich schon, weil man sich hier ja auch mal in der Stadt sieht. Linde (Trainer Björn Lindemann, Anm. d. Red.) hat mir aufgezeigt, dass er einen klaren Plan mit mir hat und richtig Bock darauf hat, dass ich nach Jeddeloh komme. Das war wieder ein echtes Gefühl der Wertschätzung.

Beim SSV sollen Sie nicht mehr klassisch im Sturmzentrum spielen. Kommt Ihnen das gelegen?

Darüber haben wir intensiv gesprochen. Bei Linde habe ich direkt gemerkt: Der hat sich Gedanken gemacht. Der weiß, dass er mich vielleicht ein bisschen anders einsetzen muss. Das hat mir total imponiert. Ich werde wohl eher als Achter oder als Zehner spielen. Meine Stärke ist es, dass ich sehr viel defensiv arbeite. Ich laufe gerne, und ich laufe viel. Dadurch erobere ich auch viele Bälle. All das kann ich aber nicht einbringen, wenn ich vorne in der Spitze spiele. Es macht also viel mehr Sinn, wenn ich dann in der zweiten Welle nachrücke.