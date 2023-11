Wegmann rettet Würzburgs Mega-Serie - Scheibenschießen in Augsburg

Zwei Spiele standen zum Auftakt des 20. Spieltages in der Regionalliga Bayern auf dem Programm. Die Würzburger Kickers schrammten gegen Bayern II haarscharf an der ersten Saisonniederlage vorbei. Torreich ging es derweil im Reserveduell zwischen Augsburg und Nürnberg zu.

Bayern II verlangt Würzburg alles ab

Beinahe wäre sie gerissen, Würzburgs Mega-Serie von 19 ungeschlagenen Partien in Folge. Gegen die Bayern Amateure erzwangen druckvolle Würzburger am Ende schließlich aber doch noch eine 1:1-Punkteteilung und bleiben weiter unbesiegt. Gegen die Reserve des Rekordmeisters sollte es jedoch ein hartes Stück Arbeit werden. Bayern begann frech und hatte durch Aitamer, der FWK-Keeper Friedsam zu einer ersten Glanzparade zwang, die erste Topchance der Partie. Auf der Gegenseite brauchte es etwas mehr als zehn Minuten, ehe die Würzburger Offensivreihe auf Betriebstemperatur kam. Mit der ersten Chance der Gäste wurde es aber direkt richtig heiß vor dem Bayern-Kasten. Caciel mit einer butterweichen Flanke von rechts auf den zweiten Pfosten, den anschließenden Kopfball konnte Schneller gerade noch von der Linie kratzen. Die Partie blieb weiter offen. In der 24. Minute hatte Jonathans das Auge für Denk, der aus rund 15 Metern die Kugel ins linke Eck jagte. Wer mit einer wütenden Reaktion des Primus' rechnete, wurde zunächst enttäuscht. Vor allem die Unzufriedenheit mit dem eigenen Spiel machte sich klar bemerkbar. Nach dem Seitenwechsel zog Würzburg das Tempo jedoch an und übte enormen Druck auf den Münchner Defensivblock aus. Bayern wehrte sich mit allen Mitteln und erwies sich als eiserne Tür zwischen der Würzburger Angriffsreihe und dem Münchner Gehäuse. Und so wurde die Zeit ein immer größerer Faktor an der Grünwalder Straße. Quasi mit der letzten Aktion glich der FWK dann aber doch noch aus. Wegmann schraubte sich nach einer Ecke am höchsten und drückte die Kugel ins kurze Eck zum 1:1-Endstand (90.+1).

Neun Tore in Augsburg

Torreich ging es unterdessen im Augsburger Rosenaustadion zu, wo sich der FC Augsburg II in einer intensiven Partie mit 5:4 gegen den 1. FC Nürnberg II durchsetzte. Die Fuggerstädter legten von Beginn an viel Spielfreude an den Tag und gingen in der 10. Minute verdientermaßen in Führung. Cardona setzte sich auf dem rechten Flügel durch und bediente Mbuku, der nur noch einschieben musste. Nürnbergs Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 21. Minute drückte Kania den Ball im Gewühl über die Linie. Und es kam noch dicker für Augsburg. In der 37. Minute drehte Kania die Partie sogar komplett zugunsten der Mittelfranken. Nach der Pause wurde es dann wild. Es ging hin und her. Zwischenzeitlich roch es sogar nach Vorentscheidung, als Sanogo nach einem Konter in der 50. Minute auf 3:1 stellte. Kömürs Treffer zum 2:3-Anschluss ließ den Club unbeeindruckt, der wenig später durch Kania und dessen dritten Treffer des Abends den alten Abstand wiederherstellte (56.). Augsburg stemmte sich aber auch in der Folge mit aller Macht gegen die drohende Niederlage und kam tatsächlich nochmal zurück. Nürnberg, das ab der 60. Minute das Gros seiner Körner verbraucht zu haben schien, ließ sich in der Schlussphase komplett die Butter vom Brot nehmen. Aigner markierte per Kopf den Startschuss der Augsburger Aufholjagd (60.). In der 84. Minute nämlich glich Cardona vom Punkt aus, wenig später avancierte der eingewechselte Deger zum Helden des Tages und setzte diesem verrückten Abend mit dem späten Treffer zum 5:4-Endstand die Krone auf (89.).