Weghorst wechselt - erst einmal den Berater

Wout Weghorst schließt sich einer neuen Berater-Agentur an. Der Stürmer des VfL Wolfsburg wird künftig von Sports360 gemanagt. Seinen Weg an die Bundesligaspitze hatte jahrelang Stars & Friends begleitet.

Es ist ein Wechsel, der aufhorchen lässt: Eineinhalb Jahre vor Vertragsende beim VfL Wolfsburg lässt sich Torjäger Wout Weghorst künftig von Sports360 beraten. Die Agentur, deren Geschäftsführer Volker Struth sowie Sascha Breese sind und die auch Spieler wie Timo Werner, Tonis Kroos oder Dayot Upamecano betreut, verkündete am Freitag: "Lieber Wout, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind froh, zukünftig an deiner Seite sein zu dürfen."

An dieser Seite befand sich jahrelang Stars & Friends, Ex-Profi Simon Cziommer begleitete akribisch Weghorsts Weg von den Niederlanden bis an die Bundesliga-Spitze. Der Angreifer begann seine Karriere in den Niederungen des niederländischen Fußballs, machte dann alle zwei Jahre einen Karriereschritt. "Der entscheidende Faktor", sagte Cziommer im Mai zum kicker, "ist der Spieler. Er muss die Dinge annehmen und umsetzen. Es bringt nichts, wenn ich einem Läufer die besten Schuhe besorge, er sie aber nicht anzieht."

Steht ein Wechsel im Sommer bevor?

Die spannende Frage ist nun, wohin es Weghorst womöglich schon im Sommer ziehen könnte. Über seinen Traum, noch einmal einen Karrieresprung zu machen, spricht der Stürmer offen, ebenso über sein Faible für die Premier League. Aktuell befindet sich der Nationalspieler in seiner vierten VfL-Saison - geplant war das so nicht. Sein Vertrag beim VfL endet 2023, nach der aktuellen Spielzeit besteht die letzte Chance auf eine hohe Ablöse für Weghorst. Wie geht’s weiter mit dem 29-Jährigen? An der Beantwortung dieser Frage arbeiten nun auch Volker Struth und Sascha Breese.