Weghorst steht in den Startlöchern

Mit einer besser organisierten Defensive und mit mehr Wucht im Angriff will Hoffenheim Aufsteiger Heidenheim bezwingen.

Nach der Auftaktniederlage gegen Freiburg (1:2) hatte Hoffenheims Coach Pellegrino Matarazzo die Defizite seiner Mannschaft schonungslos als "nicht bundesligawürdig" bezeichnet. "Klare Worte sind aus meiner Sicht wichtig. Ich glaube, eine Kultur des kritischen Umgangs tut dieser Mannschaft sehr gut, deswegen diese Offenheit", begründete der 45-Jährige, "es geht nie darum, jemanden klein zu machen, sondern darum, den Anspruch hoch zu halten und vorwärts zu kommen." Das scheint der Fall zu sein. "Die Mannschaft hat es gut aufgenommen, wir brauchten sicher zwei Tage bis wir wieder die Balance gefunden haben, aber spätestens am Mittwoch herrschte ein absolut produktiver Fokus."

Auch inhaltlich haben die Kraichgauer die Defensivprobleme akribisch aufgearbeitet. "Es geht um das Defensivverhalten der ganzen Mannschaft. Es gab Phasen, in denen es um zweite Bälle und den Anschluss aus dem Mittelfeld ging, um Tiefensicherung, um Kettenverschiebung inklusive Boxverteidigung", umschrieb Matarazzo die Mängelliste, "da gab es unterschiedliche Themen, die wir nachbereitet haben, ich denke, die Jungs haben viel mitgenommen."

Matarazzo erwartet "hitzige Atmosphäre" in Heidenheim

Was am Samstag zu beweisen ist bei der Heimpremiere des 1. FC Heidenheim, der im Aufstiegsjahr zu Hause nur ein einziges Mal verlor. "Uns erwartet sicherlich eine sehr hitzige Atmosphäre, ein Spiel, das in ihrer Vereinsgeschichte ein absolutes Highlight ist", ahnt Matarazzo, "wir sind bereit für die extreme Intensität, die auf uns zukommen wird. Es geht darum, sehr intensiv und hart zu spielen, laufbereit zu sein, die Basics abzurufen, und wenn das vorhanden ist, können wir auch Fußball spielen."

Weghorst "ist auf jeden Fall eine Option für die Startelf"

Womöglich kann die TSG dazu wieder auf einen wichtigen Faktor zurückgreifen. "Wout Weghorst ist wieder dabei und hat voll trainiert ohne Probleme, deswegen gehe ich davon aus, dass er auf dem Platz stehen kann", so der TSG-Trainer, "ich werde mit dem Spieler sprechen nach dem Abschlusstraining, um zu fragen, wie lange er kann, am Mittwoch hat er einen guten Eindruck hinterlassen, Donnerstag sehen wir im Elf-gegen-elf auf dem großen Platz, wie er sich fühlt, er ist auf jeden Fall eine Option für die Startelf. Gegen eine kompakte Mannschaft ist ein solcher Spielertyp immer ein Vorteil, denn man hat mit einem Stoßstürmer, der eine gewisse Größe mitbringt, andere Optionen, ist in der Lage mit hohen Flanken zu agieren und sorgt für mehr Bindung der gegnerischen Kette, um mehr Raum zu schaffen für die Spieler drumherum."

Fraglich ist dagegen der Einsatz von Ozan Kabak. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler hat wegen Problemen an der Oberschenkelrückseite nicht trainiert. Bei Andrej Kramaric, der zuletzt Rückenprobleme hatte, sieht es besser aus. Matarazzo hofft, dass der 32-jährige Stürmer an diesem Donnerstag wieder voll einsteigen kann.

Matarazzo erinnert sich an Schmidt-Begegnungen

Grundsätzlich hat der US-Amerikaner gegen Heidenheim nur positive Erfahrungen gemacht, im Duell mit Frank Schmidt steht es 2:0 für Matarazzo. "Ich bin ihm noch als Spieler begegnet, wir haben in der Regionalliga Süd mit der 2. Mannschaft des 1. FC Nürnberg 6:1 gegen sie gewonnen, aber sie sind in die 3. Liga aufgestiegen, wir nicht. Das war meine erste Begegnung mit ihm", erinnert sich Matarazzo zurück an das Jahr 2008.

Zwölf Jahre später entschied er auch das erste Trainerduell klar für sich und siegte in der 2. Liga als Coach des VfB Stuttgart glatt mit 3:0 gegen den FCH. "Wir haben damals den Matchplan sehr gut umgesetzt, ich kann mich erinnern, es war das erste Pflichtspiel der Rückrunde, da haben wir die Räume gut gefunden", so Matarazzo, der dem Gegner und dessen Trainerkollegen Respekt zollt: "Es ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Es ist schön, dass sie jetzt in der 1. Liga antreten dürfen, ich freue mich für Frank und den Verein." Mal sehen, wie groß die Freude am Samstag sein wird.