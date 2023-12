Weghorst fehlt Hoffenheim bis Ende des Jahres

Wout Weghorst hat sich im Spiel gegen den VfL Bochum einen Muskelfaserriss zugezogen. Der Stürmer fehlt der TSG Hoffenheim damit mindestens für die letzten beiden Spiele im Jahr 2023.

Nachdem Stürmer Wout Weghorst am vergangenen Freitag beim 3:1-Sieg der Hoffenheimer gegen den VfL Bochum in der 65. Minute verletzt ausgewechselt werden musste, hoffte sein Trainer Pellegrino Matarazzo noch, dass die Blessur nicht allzu schlimm ausfalle, der Stürmer sich womöglich nur einen Muskel gezerrt habe.

Doch nun haben sich die schlimmeren Befürchtungen bei der TSG bestätigt: Wie der Klub am Montagnachmittag mitteilte, hat sich Weghorst einen Muskelfaserriss im linken Adduktorenbereich zugezogen und wird in diesem Jahr nicht mehr im Trikot der Kraichgauer auflaufen können.

Weghorst verpasst Duelle gegen Leipzig und Darmstadt

Der 31-Jährige, der in den fünf Spielen vor seiner Verletzung viermal traf und erstmals in seiner Hoffenheimer Zeit richtig Fahrt aufnahm, wird damit die beiden abschließenden Spiele bei RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sowie gegen den SV Darmstadt (19.12., 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verpassen.

Wann Weghorst in der Wintervorbereitung zu Jahresanfang wieder das Training aufnehmen wird und ob auch der Jahresauftakt am 12. Januar beim FC Bayern in Gefahr ist, dazu machte die TSG keine Angaben.