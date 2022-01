Weghorst erklärt: Fokus auf den VfL, neue Berater für seine Träume

Mit einem Dreierpack beim 5:4 im Testspiel gegen den SC Paderborn ist Wout Weghorst erfolgreich ins neue Jahr gestartet - das im Sommer einen Wechsel des Wolfsburger Torjägers bereithalten könnte.

Wout Weghorst meldet sich zurück. Nach einer für seine Verhältnisse enttäuschenden Hinrunde mit nur sechs Ligatoren traf der Niederländer im ersten Spiel des neuen Jahres direkt dreifach. Ein Auftakt nach Maß für ihn beim 5:4-Testsieg gegen Paderborn. "Das", sagt Weghorst, "ist ein guter Start, Tore sind immer schön." Und die will er, Stand heute, zunächst weiter für den VfL erzielen.

"Mein voller Fokus liegt darauf, hier eine gute Rückrunde zu spielen", betont der 29-Jährige, der sich zwar immer ein Hintertürchen offenlässt ("Ambitionen sind immer da, ich will immer das Maximale") - aktuell scheint ein Abschied im Winter aber in weiter Ferne. "Ich fühle mich beim VfL noch immer sehr wohl, auch wenn die Hinrunde frustrierend für mich war. Ich brauche noch acht Tore, dann habe ich was Schönes hier erreicht. Das ist das Ziel." Dann hätte Weghorst den VfL-Rekordtorschützen Edin Dzeko eingeholt - und könnte dann im Sommer, ein Jahr vor Vertragsende, den VfL verlassen.

Weghorst will "das Maximale herausholen"

Das dies durchaus in seinem Kopf ist, räumt Weghorst offen ein. Eigens dazu hat er seit kurzem mit Sports360 die renommierte Berateragentur von Volker Struth und Sascha Breese an seiner Seite - zusätzlich, wie Weghorst betont, zu seinem langjährigen Berater Simon Cziommer.

Weil es aber in der Vergangenheit trotz herausragender Leistungen nicht zum nächsten großen Karrieresprung reichte, holte sich der Angreifer weitere Unterstützung ins Boot. "Ich habe Volker und Sascha zu meinem Team dazugeholt, weil sie mir vielleicht helfen können, meinen Traum zu erreichen. Ich will am Ende sagen, dass ich versucht habe, das Maximale herauszuholen."

Ich habe vom Klub noch nicht gehört, dass man mit mir verlängern will. Wout Weghorst

Woran Weghorst dabei denkt, macht er noch einmal deutlich. Die Premier League nennt er als mögliches Ziel, "es gibt so viele schöne Sachen oder Klubs" - aber eben auch immer noch den VfL. "Auch hier kann ich mir Träume erfüllen", sagt Weghorst, "ich möchte gerne mal einen Preis gewinnen."

Eine Verlängerung in Wolfsburg schließt Weghorst zwar nicht aus, jedoch erscheint dies aktuell eher unwahrscheinlich - zumal es auch vom VfL bislang keinerlei Signale gegeben habe: "Ich habe vom Klub noch nicht gehört, dass man mit mir verlängern will." Die volle Konzentration gilt ohnehin erst einmal der Rückrunde, und da haben alle Beteiligten genug zu tun. "Wir sind uns einig, dass das nicht ausreichend war in der Hinrunde", sagt Weghorst: "Sowohl von der Mannschaft als auch von mir."