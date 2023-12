Weghorst droht länger auszufallen

Ausgerechnet in seiner bislang stärksten Phase in Hoffenheim wird Wout Weghorst zu einer Zwangspause gezwungen.

Unter normalen Umständen hätte dieser Konter wohl eine hundertprozentige Torchance für die TSG ergeben, als Andrej Kramaric gegen die aufgerückten Bochumer in die nahezu verlassene Hälfte der Gäste passte. Doch Wout Weghorst verlor zusehends an Tempo und musste sich ein- und sogar überholen lassen. Sofort fasste sich der Niederländer an die linke Oberschenkel-Vorderseite. Das Aus für den Torjäger, der wenig später ausgewechselt werden musste.

Am Samstag schließlich gab der Klub vorsorglich bekannt, der Sturmführer, "könnte in nächster Zeit ausfallen". Es bestehe der Verdacht auf eine strukturelle Muskelverletzung, genauere Untersuchungen würden allerdings erst am kommenden Montag - drei Tage nach dem Trauma - Klarheit geben.

Für die TSG wie ihren Torjäger ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, schließlich war der 31-Jährige in den letzten Wochen erst so richtig in Fahrt gekommen. In den fünf Partien vor dem 3:1-Erfolg gegen Bochum hatte Weghorst viermal getroffen. Und auch am Freitagabend stand der Nationalspieler seines Landes mehrfach vor dem nächsten Treffer.

Matarazzo hofft

Gleich nach wenigen Minuten hatte er eine Hereingabe von Attila Szalai aus kurzer Distanz aufs Tor gewuchtet, war aber ebenso an Bochums Keeper Riemann gescheitert wie zunächst auch vor der Hoffenheimer Führung. Freigespielt von Andrej Kramaric, scheiterte Weghorst erneut an Riemann, doch dessen parierten Ball lenkte Masovic unglücklich ins eigene Tor. Zuvor bereits hatte Weghorst aus aussichtsreicher Position eine Vorlage von Marius Bülter nur unzureichend getroffen und das Ziel verfehlt.

Nun hofft Trainer Pellegrino Matarazzo, dass die Blessur nicht ganz so dramatisch ausfallen wird. "Es gibt noch keine Diagnose, muskuläre Verletzung ja, aber wie schwer, wissen wir noch nicht, hoffentlich ist es nicht so schlimm, damit er bald wieder einsteigen kann", so Matarazzo direkt nach der Partie, "Wout arbeitet immer, unabhängig davon, was klappt oder nicht, offensiv ist er ein Arbeitstier."