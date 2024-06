Weggefährte und "Hochkaräter": Bochum komplettiert Zeidlers Trainerteam

Ab 1. Juli wird Peter Zeidler das Training des VfL Bochum leiten. Nun gab der Revierklub zwei Assistenten bekannt, die den 61-Jährigen dabei unterstützen werden. Auch die zuletzt vakant gewordene Position des Torwarttrainers wurde besetzt.

Knapp einen Monat nach seiner Vorstellung wird Peter Zeidler am kommenden Montag seine erste Trainingseinheit beim VfL Bochum abhalten. Nach beinahe 20 Jahren wird Peter Greiber dann nicht mit auf dem Platz stehen: Der 55 Jahre alte Torwarttrainer verabschiedete sich vergangene Woche von der Castroper Straße.

Einen Ersatz hat der VfL nun gut eine Woche später präsentiert - und spricht in seiner Vereinsmitteilung von einer "hochkarätigen" Lösung. Denn Sebastian Baumgartner, der auf Greiber folgt und von RB Salzburg kommt, habe dort "die Torhüter auf Top-Niveau ausgebildet und weiterentwickelt und uns mit seinen innovativen Ideen und Konzepten inhaltlich vollständig überzeugt", erklärt Sportdirektor Marc Lettau.

Neuer Keeper für den neuen Trainer?

Neben dem 37-Jährigen, der am Montag womöglich in Patrick Drewes eine neue Nummer eins als Nachfolger des ausgebooteten Manuel Riemann im Training begrüßen könnte, präsentierten die Bochumer auch einen zweiten Neuling im Trainerstab. Maxime Antonilli wird Co-Trainer beim VfL und trifft dort auf seinen Weggefährten Zeidler. Seit Sommer 2023 hatte der 33-Jährige dem neuen VfL-Coach als Videoanalyst assistiert und steht ihm nun auch beim Revierklub an der Seite. Auch in Bochum wird der 33-Jährige "den Fokus seiner Co-Trainer-Tätigkeit auf die Spielanalyse legen".