Wegen zu schneller Zeit disqualifiziert? So läuft die Klassifizierung bei den Special Olympics

Ganz bewusst sind die Leistungsklassen über alle Sportarten hinweg unterschiedlich benannt. Aus einem guten Grund. Doch in manchen Disziplinen weist das dort angewandte Klassifizierungsverfahren Schwächen auf.

Aus Berlin berichten Paul Bartmuß und Thomas Müller

Leistungsklassen A, B, C; F01, F02, F03; Challenge, Trophy und Championship - und vieles mehr: Für den geneigten Sportfan ist es schwierig, bei den Special Olympics den Überblick über die Einstufungen der Athleten zu behalten. In allen Sportarten treten die Athleten in einem Klassifizierungsprozess gegeneinander an. So soll gewährleistet sein, dass in den Finals das Leistungsniveau der Sportler ähnlich ist.

"Genau das wollen wir nicht"

Wäre nicht ein normiertes System mit gleichen Bezeichnungen über alle Sportarten hinweg einfacher für alle? "Genau das wollen wir nicht", sagt Tom Hauthal, in Berlin Leiter der deutschen Delegation. Die Erklärung ist so simpel wie logisch: "Es sind alle Klassen genau gleich viel wert."

So gibt es im Hockey bei den Herren/Mixed-Teams beispielsweise drei Goldmedaillen, die alle der gleichen Wertigkeit entsprechen. Dass dieser Prozess hin und wieder auch Probleme verursacht, zeigt ein 25:0-Sieg im Fußball oder der Fall von 800-Meter-Läuferin Leonie Spehr.

Die 15-Jährige verbesserte ihre Zeit von 4:20 Minuten im Vorjahr auf 3:27 Minuten. Getragen vom deutschen Publikum also um fast eine Minute schneller. Dieser Erfolg brachte ihr jedoch eine Disqualifikation ein, denn sie war zu schnell für ihre gemeldete Leistungsklasse.

Denn im Schwimmen und bei der Leichtathletik wird vom Weltverband das sogenannte "Sports Impact Standards"-Verfahren verwendet. Anfang Mai musste für jeden Sportler eine Zeit gemeldet werden. Daraus ergab sich bereits eine erste Eingruppierung. Hier kommt nun aber die Krux bei diesem restriktiven System: Die im ersten Wettkampf gelaufene Zeit darf nur um 15 Prozent schneller sein als die der Meldung - so der Richtwert. Es soll verhindert werden, dass sich Sportler in schlechtere Klassen melden, um in diesen plötzlich ganz vorn mitzulaufen oder schwimmen.

Diese Leveleinteilung war im Vorfeld allen Athleten und Trainern bekannt, bei Special Olympics Deutschland sah man sich darauf gut vorbereitet. Grenzfälle wurden in die schnellere Klasse gemeldet, um der Gefahr von Disqualifikationen vorzubeugen. Denn beim Höhepunkt der Sportlerlaufbahn, mit zielgerichtetem Training und noch dazu viel Adrenalin durch das lautstarke Publikum, kommen Bestleistungen nicht überraschend.

Die Regeln sind starr

Spehrs schneller Lauf ist ein eindrucksvoller Beleg. Doch warum rutschte die 15-Jährige in Anbetracht ihrer neuen Bestmarke nicht einfach in eine andere Leistungsklasse? Im Klassifizierungsprozess "Sports Impact Standards" ist dies schlicht nicht vorgesehen.

Zum Unmut mehrerer europäischer Special-Olympics-Verbände. Denn das Standardverfahren, dass Athleten zunächst nach gemeldeten Zeiten eingruppiert werden, letztlich aber nach den dann tatsächlich erreichten Zeiten in die jeweiligen Halbfinals und Finals gesetzt werden, hat sich in fast allen anderen Sportarten durchgesetzt und zu fairen Bedingungen geführt.