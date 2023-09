Wegen Verspätung: DFB bittet VfB Stuttgart zur Kasse

Der Strafenkatalog des DFB fördert immer wieder Besonderheiten zutage. Aktuell wird der VfB Stuttgart wegen 2:50 Minuten Verspätung zur Kasse gebeten.

Trödelte am 1. Spieltag: Der VfB Stuttgart ließ sich zu viel Zeit vor dem Spiel. IMAGO/Sportfoto Rudel

Weil die Mannschaft am 1. Spieltag dieser Saison "verspätet zur Ausrüstungskontrolle" kam, muss der VfB Stuttgart eine Geldstrafe von 10.000 Euro zahlen. Die Partie gegen den VfL Bochum am 19. August habe mit exakt 2:50 Minuten Verspätung begonnen, begründete das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) die Entscheidung. Der Verein habe dem Urteil zugestimmt, es sei damit rechtskräftig, teilte der DFB am Dienstag mit. Der VfB wird es verschmerzen können, besiegte er zum Start die Bochumer doch mit einem 5:0.

Bei einer Verzögerung von 30 bis 120 Sekunden belässt es der DFB übrigens erstmal bei einer Ermahnung. Erst beim dritten Verstoß muss bezahlt werden (15.000 Euro). Bei weiteren Vorfällen jenseits der 120 Sekunden wird es für die Vereine jedes Mal 10.000 Euro teurer.

Übrigens nicht der erste Fall in dieser Saison, denn am 1. Spieltag war der FC Bayern München im Eröffnungsspiel gegen Werder Bremen (4:0) ebenfalls zu spät dran und zahlte auch 10.000 Euro.