Wegen Ukraine-Krieg: UEFA passt Europapokal-Regularien an

Die UEFA hat die Regularien für die Europapokal-Wettbewerbe angepasst. Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine.

Wie die UEFA am Montag mitteilte, dürfen die Vereine, die an der Champions League, der Europa League und der Europa Conference League teilnehmen, zwei weitere Spieler für ihre Kaderliste nachnominieren. Die Meldungen müssen bis zum 1. April vorgenommen werden. Auch in der Frauen-Champions-League gilt die Regelung, hier müssen die Spielerinnen bis zum 7. April nachnominiert werden.

Damit reagierte der Verband auf eine Entscheidung der FIFA, die Anfang März ein außerordentliches Transferfenster für ausländische Spieler und Trainer, die in russischen und ukrainischen Vereinen unter Vertrag stehen, geöffnet hatte.

Unabhängig davon, ob ein Verein im Sondertransferfenster tätig geworden ist, darf nun also nachnominiert werden. Eigentlich stehen jedem Team nur 25 Plätze auf der sogenannten A-Liste zu.