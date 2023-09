Wegen U-21-Absage: Gravenberch bekommt Stress mit Koeman

Beim FC Bayern wurde Ryan Gravenberch (21) nicht glücklich, deshalb der Wechsel zum FC Liverpool auf den letzten Drücker. Nun bekommt der Niederländer aber Stress mit seinem Verband.

Die U 21 der Niederlande spielt am kommenden Freitag in der EM-Qualifikation gegen die Republik Moldau und am darauffolgenden Dienstag in Nordmazedonien. Keine Leckerbissen fürwahr, aber eben doch Pflichttermine - sollte man zumindest meinen für einen ambitionierten Profi und Auswahlspieler, der für das A-Team der Niederlande schon elf Partien absolviert hat (ein Tor).

Gravenberch konzentriert sich lieber auf Liverpool

Für die beiden EM-Quali-Spiele eine Etage tiefer hat Gravenberch seinem Verband nun aber abgesagt - der 21-Jährige wolle sich lieber auf seinen neuen Klub FC Liverpool fokussieren, wie der KNVB mitteilte. Man mag das verstehen, doch beim niederländischen Verband kommt Gravenberchs Haltung alles andere als gut an. "Mit Ryan Gravenberch sind wir nicht glücklich", sagte der Bondscoach Ronald Koeman am Montag.

Wegen der aufgekommenen Missstimmung habe es auch Kontakt zwischen Nigel de Jong, dem Sportdirektor des niederländischen Verbandes, und dem 21-Jährigen gegeben. Umstimmen ließ sich der 40-Millionen-Euro-Einkauf der Reds allerdings nicht.

U-21-Trainer Michael Reiziger verpackte seinen Unmut in wohlwollende Worte, doch der Grundtenor seiner Aussagen blieb unmissverständlich. "Ich kenne Ryan, ich denke, er ist ein guter Junge, ein netter Kerl, aber er hat die falsche Entscheidung getroffen", sagte der 50-Jährige dem "Algemeen Dagblad: "Das habe ich ihm auch gesagt."

Auch Leverkusens Frimpong wird "abgestraft"

Allerdings ist Gravenberch nicht der einzige Auswahlspieler von Oranje, der wegen einer Absage Stress mit der sporlichen Leitung bekommt. Auch der Leverkusener Jeremie Frimpong wollte nicht zu den U-21-Junioren und wurde nun auch nicht für die A-Nationalmannschaft nominiert.

Wir sind überhaupt nicht glücklich mit den Absagen. Man kann sich durch gute Leistungen bei den Junioren empfehlen. Ronald Koeman

"Wir sind überhaupt nicht glücklich mit den Absagen. Man kann sich durch gute Leistungen bei den Junioren empfehlen", sagte Koeman. Es sei die "Pflicht" der Spieler, "in jedem Team" zu spielen. Frimpongs Nichtberücksichtigung für die Elftal dürfe man demnach durchaus "als Strafe" ansehen, so Koeman.