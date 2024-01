Wegen Trippier: Bayern blitzt bei Newcastle ab

Auf der Suche nach Verstärkung auf der Rechtsverteidigerposition hat der FC Bayern München ein Auge auf Kieran Trippier geworfen. Die Verhandlungen um einen Wechsel des 33 Jahre alten Engländers noch in diesem Winter laufen offenbar bereits - doch laut übereinstimmenden englischen Medienberichten hat Newcastle United ein Angebot des deutschen Rekordmeisters in Höhe von 15 Millionen Euro abgelehnt. Der ehemalige Teamkollegen von Harry Kane und Eric Dier aus gemeinsamen Spurs-Zeiten stand in der laufenden Premier-League-Saison in 19 Einsätzen für die Magpies 19-mal in der Startelf.