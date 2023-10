Wegen Sportwetten: Ermittlungen gegen Fagioli

Juventus Turin kommt derzeit nicht zur Ruhe, nach der positiven B-Probe von Paul Pogba laufen nun Untersuchungen gegen Nicolo Fagioli. Gegen das Eigengewächs wird wegen möglicher Sportwetten ermittelt.

Sportlich ist Juventus Turin als Tabellendritter der Serie A einigermaßen in der Spur, doch negative Schlagzeilen außerhalb des Platzes begleiten den italienischen Rekordmeister weiter. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch berichtete, hat der italienische Fußballverband (FIGC) Ermittlungen gegen Mittelfeldspieler Nicolo Fagioli wegen möglicher Sportwetten aufgenommen. Diese laufen demnach seit August, neben der FIGC soll auch die Turiner Staatsanwaltschaft den Fall untersuchen.

Der 22-Jährige, der aus der Jugend der Bianconeri stammt, wird verdächtigt, mit verschiedenen Identitäten auf illegalen Webseiten gewettet zu haben. Glücksspiel ist, sofern es nicht auf illegalen Plattformen ausgeübt wird, per se keine Straftat. Artikel 24 des italienischen Sportgesetzbuchs verbietet es Athleten und Funktionären jedoch, direkt oder indirekt auf die von ihnen ausgeübte Sportart zu wetten.

Mehrjährige Sperre und Geldstrafe drohen

Treffen die Vorwürfe zu, stehen für Fagioli eine dreijährige Sperre sowie eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro im Raum. Der Klub hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht offiziell geäußert.

Für Juventus reiht sich die Nachricht in eine Reihe von negativen Schlagzeilen ein, die den Traditionsverein in der vergangenen Zeit begleiten. Neben der schlechten finanziellen Lage sorgte zuletzt die positive B-Probe des französischen Weltmeisters Paul Pogba für Ärger.

Nun droht den Bianconeri der nächste, obwohl sich die Norditaliener nach dem Derbysieg gegen den FC Turin als Tabellendritter (mit vier Punkten Rückstand) immerhin in Lauerstellung hinter Spitzenreiter Milan befinden. Fagioli selbst kam in dieser Saison sechsmal in der Liga zum Einsatz. In der vergangenen Saison wurde der Mittelfeldmann zum besten U-23-Spieler der Serie A gewählt und feierte zudem sein Länderspieldebüt für die Squadra Azzurra. Nach seinem steilen Aufstieg könnte der Karriere von Fagioli nun ein empfindlicher Rückschlag drohen.