Wegen Spielermangels: Joe Johnson feiert Comeback in der NBA

Die Coronawelle und ihre Folgen: Im Alter von 40 Jahren kehrt Joe Johnson auf die NBA-Bühne zurück.

Spielte zuletzt 2018 in der NBA: Joe Johnson. imago/UPI Photo

Wegen des Spielermangels steht Johnson vor seinem Comeback in der NBA. Laut übereinstimmenden Medienberichten unterschreibt der siebenmalige Allstar einen Zehntagesvertrag bei Rekordmeister Boston Celtics und soll schon am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Cleveland Cavaliers auflaufen.

Die Celtics, Team des deutschen Nationalspielers Dennis Schröder, hatten in dieser Woche sieben Profis im COVID-Protokoll. Johnson soll dabei helfen, die entstandene Lücke zu füllen. Zuletzt hat der Guard 2018 in der NBA gespielt - damals für die Houston Rockets. Boston hatte Johnson vor 20 Jahren gedraftet.

Allzeit-Bestenliste: Nowitzki droht abzurutschen

Der Distanzwurf-Spezialist ist 14. in der ewigen Bestenliste der erfolgreichsten Dreierschützen, die seit kurzer Zeit von Stephen Curry angeführt wird (2986 Treffer). Johnson hat in seiner NBA-Laufbahn 1978 Würfe "from downtown" verwandelt - vier weniger als Dirk Nowitzki, der einen Rang besser platziert ist.

NBA-Klubs hatten wegen der angespannten Personallage zuletzt bereits reihenweise Spieler von Farmteams aus der G-League rekrutiert. Wegen der vielen coronabedingten Ausfälle wurden am Mittwoch erneut zwei Spiele abgesagt. Betroffen sind die Nacht zum Donnerstag geplante Partie Chicago Bulls - Toronto Raptors und das für die Nacht zum Freitag vorgesehene Duell Portland Trail Blazers - Brooklyn Nets.