Wegen Spieler-Streik: Riot verschiebt LCS-Summer-Split - Absage droht

Riot hat mit einer Stellungnahme auf den durch die Spielergewerkschaft der LCS beschlossenen Streik reagiert. Der Veranstalter verschiebt den Summer Split um zwei Wochen - und stellt eine komplette Absage in den Raum.

Die wohl größte Krise in der Geschichte der LCS geht in die nächste Runde. Riot hat am Mittwoch auf den am Montag angekündigten Spielerstreik reagiert. Der Veranstalter wandte sich in Person von Naz Aletaha - Global Head of LoL Esports - an die Fans, die Teams und die Spielergewerkschaft LCSPA. Der Summer Split der League of Legends Championship Series (LCS) wird um zwei Wochen verschoben. Bis zum 15. Juni muss eine Lösung für alle Seiten gefunden werden.

Sollte diese nicht zustande kommen, steht die komplette Saison vor dem Aus. "Über diesen zweiwöchigen Zeitraum hinaus zu verschieben, würde es nahezu unmöglich machen, einen fairen Wettbewerb auszutragen", wird Aletaha zitiert. "Für diesen Fall wären wir darauf vorbereitet, die gesamte Sommer-Saison abzusagen." Was auch zur Folge hätte, dass LCS-Teams von der Qualifikation für die LoL-WM 2023 ausgeschlossen würden.

"Das ist kein Ausgang, den wir uns wünschen. Aber es ist leider die Realität, um ein faires, kompetitives System weltweit sicherzustellen", meint Aletaha weiter. Darüber hinaus tätigt Riot eine Einmalzahlung in Höhe von 300.000 US-Dollar an Rally Cry, den Organisator der NACL. Die North American Challengers League (NACL) ist die Liga unterhalb der LCS, dort sollen vielversprechende Talente den letzten Schritt in den Profi-eSport schaffen.

Sie war auch Stein des Anstoßes: Riot hatte den LCS-Teams jüngst freigestellt, weiterhin einen Teil ihrer finanziellen Mittel zur Unterstützung eines NACL-Teams zu verwenden. Zuvor war diese Investition verpflichtend gewesen, nun geht dem nordamerikanischen LoL-Unterhaus erhebliche Finanzkraft abhanden.

Als Resultat der Entscheidung blieben lediglich drei von zehn Academy-Teams der LCS-Organisationen erhalten. Die Profis der LCSPA solidarisierten sich daraufhin und beschlossen "mit überwältigender Mehrheit" den Streik. Dieser soll in den kommenden zwei Wochen gestoppt werden, um den Summer Split zu gewährleisten.

Auf-und-Abstiegssystem abgelehnt

Ob das gelingt, ist derzeit noch schwer abzusehen. Aletaha ging im Riot-Statement auch auf die fünf expliziten Forderungen der LCSPA ein. An erster Stelle stand die Implementierung eines Systems mit Auf- und Abstieg zwischen LCS und NACL - nach dem Vorbild des Valorant-eSports. Dieses würde jedoch laut Riot in starkem Kontrast zum existierenden Partnersystem stehen. Schließlich zahlten die zehn LCS-Teams einst allesamt rund zehn Millionen US-Dollar, um Teil der nordamerikanischen Franchise-Liga sein zu dürfen.

Auch die Forderung nach garantierten Minimal-Verträgen für die fünf besten Spieler der LCS-Summer-Finals schmetterte Riot ab. "Die LCS-Teams sind in der besseren Position zu entscheiden, wer eine Chance verdient hat", sagt Aletaha. Interessant ist, dass in der ursprünglichen Mitteilung der LCSPA vom Top-Quintett der LCS die Rede war - Riot aber auf die besten fünf Spieler der NACL eingeht.

Daher fügt Aletaha auch an: "Die Spieler sollten aufgrund von Leistung, Potenzial und Teamfit in die LCS aufsteigen - nicht nach einem künstlich erzwungenen Mechanismus." Man wolle allerdings Wege finden, um die "Flexibilität und Mobilität" zwischen den Ligen zu erhöhen.

300.000 insgesamt statt 300.000 pro Team

Zudem sei ein Pool über 300.000 US-Dollar für die Spielergehälter jedes NACL-Teams, wie von der LCSPA gefordert, nicht darstellbar. "Das ist schlichtweg nicht nachhaltig - und sollte, um ganz ehrlich zu sein, nicht notwendig sein", meint Aletaha mit Verweis auf andere "Tier-2-Ligen", die "von selbst wachsen" würden. Die Einmalzahlung über 300.000 US-Dollar an Organisator Rally Cry scheint ein Vorschlag zur Güte zu sein. Obgleich er nur einen Bruchteil der LCSPA-Summe beträgt.

Auch die Forderung nach Kontinuität in den NACL-Kadern wurde abgewiesen. Die LCSPA will, dass mindestens drei der fünf Spieler in Folgesaisons priorisiert und weiterhin beschäftigt werden. Riot hingegen verweist darauf, dass die Teams die größte Kontinuität und Struktur verschaffen. Das Eigentum am Slot soll weiterhin bei den Organisationen liegen - nicht bei Spielern. Folglich soll es auch deren Entscheidung sein, mit welchem Kader angetreten wird.

Einzig der direkten Partnerschaft zwischen LCS- und NACL-Teams zur Kostenteilung steht Riot positiv gegenüber. Allerdings mit dem Verweis, dass diese ja bereits erlaubt sei - als Beispiel werden die Golden Guardians (LCS) und Area of Effect (NACL) angeführt. Alles in allem kann festgehalten werden, dass den Forderungen der LCSPA nicht ansatzweise vollständig oder auch nur größtenteils nachgekommen wird.

LCSPA zeigt sich gesprächsbereit

Umso bemerkenswerter liest sich die erste Reaktion auf die Reaktion vonseiten der Spielergewerkschaft. Rund drei Stunden nach dem Riot-Statement hat sich die LCSPA wieder zu Wort gemeldet. Sie stellt klar, dass der Hauptgrund des Streiks der Ausschluss aus dem Entscheidungsprozess war: "Die Zukunft der NACL und LCS ist zu groß, um darüber über Nacht und ohne Berücksichtigung der Spieler zu entscheiden."

Schon am Dienstag soll ein Treffen zwischen LCSPA und Riot stattgefunden haben, bei dem weitere tägliche Termine angefragt worden seien. In Kürze würden die Diskussionen beginnen, die in "sinnvollem, gemeinschaftlichem Handeln" münden sollen. "Um unsere Spieler dorthin zurückzubringen, wo sie hingehören: auf die LCS-Bühne", schreibt die Spielergewerkschaft. Es bleibt allen Spielern, Teams und Fans nur zu hoffen, dass die kommenden zwei Wochen tatsächlich in einer Rückkehr enden.