Wegen Schnee und Sturm: Play-off-Duell zwischen Bills und Steelers auf Montag verlegt

Die NFL hat auf das stürmische Wetter in Buffalo reagiert und das für Sonntagabend anstehende Wild-Card-Round-Game zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers auf Montag verlegt.

Am Samstagabend um 19 Uhr deutscher Zeit hätte die Jagd der Buffalo Bills in den Play-offs auf die Vince-Lombard-Trophy losgehen sollen. Doch daraus wird erstmal nichts, denn die NFL hat das Duell aufgrund von Schnee und Sturm in Buffalo auf Montag verlegt. "Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit, angesichts des Wetters", wie die NFL in einer Meldung bekanntgab. Die Entscheidung sei in Absprache mit der zuständigen Gouverneurin und den beiden Teams getroffen worden sein, um die Bevölkerung in bestem Interesse zu schützen.

Auch ein neuer Termin für das Duell gegen die Pittsburgh Steelers ist bereits gefunden. Josh Allen soll mit seinen Mannen nun am Montagabend 22.30 Uhr deutscher Zeit (16:30 Uhr Ortszeit) die Divisional-Round klar machen.

Die Buffalo Bills hatten bereits am Freitag in den sozialen Netzwerken aufgerufen, ins Highmark Stadium zu kommen, um dort mit vereinten Kräften das Stadion vom Schnee zu befreien.