Wegen schlechtem Rasen: Sarri droht mit Rücktritt

Maurizio Sarri (63) hat mit seinem Rücktritt als Trainer von Lazio Rom gedroht - wegen der Rasenqualität im eigenen Stadion.

Sportlich gesehen läuft es durchaus rund bei Lazio Rom. Nach 10 Spieltagen liegt der Hauptstadtklub in der Spitzengruppe der Serie A, vor den noch ausstehenden Montagsspielen steht ein respektabler vierter Platz zu Buche. Wettbewerbsübergreifend ist Lazio seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. Eigentlich keine Situation, in der sich ein Trainer verabschiedet. Doch Maurizio Sarri hat nun trotzdem mit seinem Rücktritt gedroht. Grund: Der aus seiner Sicht zu schlechte Rasen im Stadio Olimpico.

"Ich bin ein Trainer, der für diese Art von Rasen nicht geeignet ist", sagte Sarri nach dem 0:0 gegen Udinese Calcio am Sonntag. "Wenn dieser Rasen bleibt, sollte der Verein an einen anderen Coach denken." Die Qualität des Platzes sei auch ein Grund für das Remis gegen den punktgleichen Mitkonkurrenten gewesen. Man habe das dritte Spiel in sieben Tagen absolviert und "es mit einem denkbar schwierigen Gegner" zu tun gehabt, erklärte Sarri. "Wenn man dann auf diesem Rasen spielt, wird das zu einem großen Problem."

Die Gesellschaft "Sport e salute", die für den Rasen des Stadio Olimpico zuständig ist, kündigte ein Treffen mit Sarri an und versprach, den Platz während der WM in Katar neu zu gestalten. Das Stadion wird nicht nur von Lazio, sondern auch von Stadtrivale AS Rom für die Heimspiele genutzt.