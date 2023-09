Wegen Rückenbeschwerden: Musiala reist doch nicht zum DFB-Team

Entgegen der ursprünglichen Planung wird Jamal Musiala nicht zur Nationalmannschaft reisen. Der 20-Jährige muss aufgrund von Rückenbeschwerden seine Teilnahme an den Länderspielen gegen Japan und Frankreich absagen.

Zunächst sollte Jamal Musiala sich am Mittwochabend dem DFB-Tross im Teamquartier in Wolfsburg anschließen, wo am Samstag gegen Japan (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) das erste der zwei Länderspiele stattfindet. Am Mittwoch hieß es dann, der 20-Jährige würde erst am Donnerstag nachkommen. Nun ist klar: Musiala bleibt doch in München.

Wie der FC Bayern am Donnerstagnachmittag vermeldete, musste Musiala Bundestrainer Hansi Flick für die Spiele gegen Japan und Frankreich (Dienstag, 21 Uhr) absagen. Der Grund: Der Offensivmann leidet unter Rückenbeschwerden.

Zuletzt hatte ihm noch ein Muskelfaserriss zu schaffen gemacht, Musiala befand sich bis vor Kurzem noch im Aufbautraining. Die Verletzung ereignete sich vor gut zwei Wochen im Training, anschließend verpasste er die Bundesliga-Duelle gegen Augsburg (3:1) und gegen Gladbach (2:1).

Flick muss auf Musiala und Füllkrug verzichten

"Wir sind kein Risiko eingegangen. Er wird weiter individuell bei uns trainieren und das erste Länderspiel definitiv verpassen“, hatte Bayern-Coach Thomas Tuchel am Wochenende noch verlauten lassen. "Wenn alles gut geht und er sich gut weiterentwickelt, kommt er zum zweiten Länderspiel nach und ist einsatzfähig. Alles ist aber in enger Absprache mit den Doktoren und dem Verein." Dieser Plan hat sich nun allerdings erledigt.

Musiala ist damit neben Niclas Füllkrug der zweite prominente Ausfall im Team von Flick. Der BVB-Stürmer reiste am Donnerstag aufgrund von Oberschenkelproblemen aus Wolfsburg ab. Für ihn war Thomas Müller nachnominiert worden.