Wegen Ravensbergen: Frisch Auf Göppingen holt doch neuen Torhüter

Eigentlich war der Spielerkader von Frisch Auf Göppingen für die kommende Saison unter Dach und Fach. Nun hat der Handball-Bundesligist auf der Torhüter-Position aber doch nochmal nachgerüstet - wegen der schweren Ravensbergen-Verletzung.

Die schwere Knieverletzung von Bart Ravensbergen im letzten Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe zwang die Verantwortlichen von Frisch Auf Göppingen, den Torhütermarkt noch einmal zu sondieren. Denn der Niederländer wird auch große Teile der neuen Saison verpassen. Die Göppinger haben deshalb den serbischen Torwart Tibor Ivanisevic, der derzeit noch beim VfL Gummersbach spielt, verpflichtet. Der bundesligaerfahrene Ivanisevic hat einen Ein-Jahres-Vertrag bekommen.

Gespann Ivanisevic/Buchele

Die Göppinger gehen somit mit dem Torwart-Gespann Tibor Ivanisevic und Junioren-Nationalspieler Julian Buchele in die neue Saison und hoffen zudem, dass Bart Ravensbergen noch während der laufenden Saison 2024/2025 ins Tor zurückkehren wird. Die notwendige Operation bei Bart Ravensbergen, die er bei einem Spezialisten in seiner Heimat Niederlande vornehmen ließ, verlief am gestrigen Donnerstag (21. März) "ohne Komplikationen", so der Verein.

"Ich bin sehr dankbar und freue mich sehr darauf, ab der kommenden Saison die Farben eines Vereins mit einer großartigen Geschichte vertreten zu dürfen. Ich werde alles dafür tun, dass wir als Club und Mannschaft unsere Ziele erreichen", sagt Tibor Ivanisevic.

Schöne: Wollten bundesligaerfahrenen Torwart

"Nach der schweren Verletzung von Bart war es uns wichtig, einen bundesligaerfahrenen Torwart zu verpflichten", erklärt Christian Schöne, Sportlicher Leiter bei Frisch Auf. "Dies ist uns mit Tibor gelungen und wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat."

"Tibor zeigt seit Jahren konstant gute Leistungen in der Bundesliga und wird auch als Typ gut zu uns passen. Gleichzeitig wünschen wir Bart nach seiner OP eine optimale und schnelle Genesung", betont Schöne.