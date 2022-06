Wegen NFL-Spiel im November: Allianz-Arena wird umgebaut

Für das im November stattfindende NFL-Spiel wird die Allianz-Arena umgebaut. In dieser Woche starteten die ersten Maßnahmen.

Wie der FC Bayern am Dienstagabend bekanntgab, laufen seit Montag die Umbauarbeiten in der Arena. So wurden bereits jetzt etwa ein Meter tiefe Löcher ausgehoben, in denen die Torstangen für die Field-Goal-Versuche stehen sollen. Die genaue Positionierung soll zu einem späteren Zeitpunkt durch ein Team aus den USA vorgenommen werden. Über die Befestigungspunkte für die Stangen wird je eine Abdeckplatte mit Rasen gesetzt, "um den regulären Heimspielbetrieb des FC Bayern zu gewährleisten", heißt es in der Mitteilung.

Auch am Spielfeldrand werden erste Vorarbeiten getätigt, damit der Rasen sowie die Rasenheizung in die Länge erweitert werden kann. Ein Footballfeld ist länger und schmaler als ein Fußballfeld. Da einem Football-Team inklusive Stab aber deutlich mehr Spieler angehören als einer Fußballmannschaft, muss auch der Mannschaftsbereich ausgebaut werden. Laut FC Bayern werden unter anderem zusätzliche Duschen installiert.

ITK #14: Early Top 10 Power Rankings In der neuen Folge von "Icing the kicker" wagen Detti und Michael eine erste Saisonprognose – und präsentieren euch ihre jeweilige TOP 10 im Power Ranking. Welche NFL-Teams gehören ihrer Meinung nach in die Spitzengruppe und warum? Wer sichert sich Bronze, Silber und Gold? In welchen Einschätzungen sind sie unterschiedlicher Auffassung? Hört selbst… Denn es ist nie zu früh, aufs richtige Pferd zu setzen! Die nächste Folge von "Icing the kicker" gibt es am 16. Juni. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire ITK #13: Unsere NFL Breakout Kandidaten 2022 19.05.2022 ITK #12: Seahawks im Deutschland-Spiel und unsere Top-Kader nach NFL Draft & Free Agency 05.05.2022 ITK #11: Das passiert am Draft Day in der NFL 21.04.2022 ITK #10: So irre ist der NFL Draft 07.04.2022 weitere Podcasts

Der Großteil der Arbeiten am Spielfeld soll zum Bundesligastart abgeschlossen sein. Weitere Umbaumaßnahmen sind für die Länderspielpause im September geplant. Einige Arbeiten werden auch während des Spielbetriebs vorgenommen.

Das erste reguläre NFL-Spiel auf deutschem Boden findet dann am 13. November in der Allianz-Arena statt. Die Tampa Bay Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady treffen auf die Seattle Seahawks. Am Dienstag wurden die ersten Hospitality-Tickets für die Partie verkauft.