Wegen Nachwuchs-Knipser Weiper: Svensson kündigt Lösung an, "die passt"

Auf den 1. FSV Mainz 05 wartet ein Wochenende mit einem spannenden "double header": Am Samstag spielen die Profis gegen die Bayern, am Sonntag die A-Junioren gegen Dortmund um den Titel.

Das Heimspiel der Mainzer Profis gegen den FC Bayern ist ausverkauft. Diesen wenig überraschenden Fakt verkündete die Pressesprecherin Silke Bannick auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag mit Cheftrainer Bo Svensson. Noch nicht ausverkauft indes sei das Endspiel um die deutsche Meisterschaft der A-Junioren, das am Sonntag an selber Stelle um 11 Uhr (LIVE! bei kicker) angepfiffen wird.

Der Nachwuchs des FSV will Borussia Dortmund den Titel abluchsen, den sich der BVB 2022 durch ein 2:1 gegen Hertha BSC sicherte. Im diesjährigen Halbfinale setzten sich die Schwarz-Gelben gegen die Berliner durch, die Mainzer behielten gegen den 1. FC Köln die Oberhand.

Svensson macht keine Vorgabe

Bekommen die Mainzer Junioren Unterstützung von der versammelten Profi-Mannschaft der Nullfünfer auf den Rängen der heimischen Mewa Arena? Svensson stellte am Donnerstag klar, dass er kein Freund davon sei, seine Profis zu irgendetwas zu zwingen. "Einige werden sicher hingehen, aber nicht jeder", so der Mainzer Coach. Er will das halten wie mit der Teilnahme am Mainzer Fastnachtsumzug. "Es gibt keine Vorgabe von mir, dass wir da geschlossen hingehen."

Svensson selbst nennt den Final-Sonntag für den Mainzer Nachwuchs und das gesamte NLZ "einen großen Tag", denn es wäre der "absolute Wahnsinn, wenn wir dieses letzte Spiel auch noch gewinnen". Svensson schaut natürlich über den Tellerrand und freut sich auf "Spieler, die aus den A-Junioren rauskommen und dann für Mainz echt eine Rolle spielen werden". Dabei lobt er nicht nur die Arbeit von A-Junioren-Coach Benjamin Hoffmann, sondern vom gesamten NLZ. "Auch in den jüngeren Jahrgängen" kommen laut Svensson interessante Spieler nach und das sei für Mainz "gut, denn erstens brauchen wir das und zweitens ist das ganz klar die Philosophie des Vereins".

Was passiert mit Weiper?

Einer der Spieler, die jetzt schon den Übergang zu den Profis geschafft hat, ist Nelson Weiper. Der 18-jährige Stürmer kann in dieser Saison auf sechs Kurzeinsätze in der Bundesliga blicken und hat dabei schon zwei Tore markiert. Zuletzt traf das Eigengewächs (seit 2012 beim FSV) in der Schlussphase gegen Werder zum zwischenzeitlichen 2:1 (Endstand 2:2).

Wie Svensson Weiper vor dem Junioren-Finale beim Highlight gegen die Bayern einplant, ist noch offen. "Wir werden eine Lösung finden, die passt", sagte Svensson am Donnerstag wohlwissend, dass der Mainzer Nachwuchs im Endspiel um die deutsche Meisterschaft kein Stammgast ist. "Das passierte vor 14 Jahren das letzte Mal", so der dänische Coach. 2009 war dies. Mainz schlug Dortmund damals 2:1 - der jubelnde Trainer hieß Thomas Tuchel.