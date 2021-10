Wegen Messi: Pochettino gesteht "Probleme mit Neymar und Mbappé"

Die große Harmonie ist bei Paris Saint-Germain noch nicht eingekehrt. Auf dem Platz noch nicht, aber auch daneben muss Trainer Mauricio Pochettino seine Stars moderieren.

Auf dem Papier sieht es eigentlich ziemlich überzeugend aus. Die Ligue 1 führt PSG nach elf Spieltagen bereits mit sieben Punkten Vorsprung an, auch in der Champions-League-Gruppe liegt das Starensemble noch vor Manchester City auf Platz eins.

Jenseits der Ergebnisse stimmt beim französischen Vizemeister jedoch noch längst nicht alles, seit Lionel Messi im Sommer zu Neymar und Kylian Mbappé gestoßen ist. Das gilt einerseits für die Harmonie auf dem Platz, andererseits für die daneben.

Messi: Noch keine Torbeteiligung in der Liga

Der jüngste Vorfall: PSG-Trainer Mauricio Pochettino hatte sich zum Ballon d'Or geäußert, den laut dem Argentinier möglichst ein Pariser, am ehesten aber sein Landsmann Messi (noch keine Torbeteiligung in vier Ligaspielen) gewinnen solle.

Zwar kann der sechsmalige Weltfußballer 2021 den Gewinn der Copa America vorweisen, seine Sturmkollegen fanden die Äußerung ihres Trainers trotzdem nicht so toll. "Sie hatten ein Problem damit und fragten, warum nicht sie", gab Pochettino nach dem 0:0 im Spitzenspiel gegen Olympique Marseille schmunzelnd zu.

Dass es sich nach zuletzt "nur" zwei Siegen aus vier Spielen zusammenraufen und sportlich auch harmonieren kann, muss das PSG-Ensemble in den beiden kommenden Spielen beweisen: Am Freitagabend empfängt Paris Meister Lille, am folgenden Mittwoch lädt RB Leipzig in der Champions League.

