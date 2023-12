Wegen massiver Schneefälle: Vier Bundesligapartien abgesagt

Massive Schneefälle machen die Austragung von gleich vier Bundesligapartien unmöglich. Am Samstag mussten mit den Duellen zwischen der WSG Tirol und Rapid Wien, RB Salzburg und dem Wolfsberger AC sowie Austria Klagenfurt und dem TSV Hartberg alle Spiele abgesagt werden. Am Sonntag kann zudem auch das Vorarlberg-Derby zwischen Altach und Lustenau nicht stattfinden. Auch in der 2. Liga können viele Partien nicht über die Bühne gehen.

Wegen massiver Schneefälle und der Nichtbespielbarkeit des Spielfeldes sind am Samstag alle drei Spiele der Fußball-Bundesliga abgesagt worden. Wie die Liga mitteilte, können die Begegnungen WSG Tirol gegen Rapid, Red Bull Salzburg gegen den WAC sowie Austria Klagenfurt gegen Hartberg nicht wie geplant über die Bühne gehen. Auch das Ländle-Derby SCR Altach gegen Austria Lustenau findet nicht am Sonntag statt. Salzburg gegen WAC wird indes am Sonntag (14.30 Uhr) ausgetragen.

Da aufgrund der Wetterlage keine Besserung abzusehen ist und die Plätze aufgrund des nassen und schweren Schnees nicht kurzfristig geräumt werden konnten, wurden die betroffenen Spiele der 16. Runde abgesagt. Auch in Klagenfurt konnte der Rasen aufgrund der Witterung mit starken Regenfällen und Schnee nicht bespielt werden. Am Sonntag stehen planmäßig noch zwei weitere Spiele auf dem Programm.

Bangen in Linz - Zuversicht in Wien

Vor dem Duell zwischen Blau-Weiß Linz gegen Sturm um 14.30 Uhr wird es aber wohl viele helfende Hände brauchen. "Jeder ist eingeladen, uns beim Schneeräumen im Stadion zu helfen, damit das Match gegen Sturm Graz stattfinden kann. Wir freuen uns über Unterstützung! Bitte auch um Mitnahme eurer Schneeschaufel", schrieb der Aufsteiger am Samstag in den Sozialen Medien. Treffpunkt ist demnach um 7.00 Uhr vor dem Hofmann Personal Stadion.

Bei der Wiener Austria herrscht vor dem Duell gegen den LASK (17.00) Zuversicht. Bereits am Samstag wurde laufend am Rasen in Wien-Favoriten gearbeitet, auch am Sonntag sollte es unter Mithilfe der Rasenheizung aus Sicht der "Veilchen" keine Probleme geben.

Drei Absagen in 2. Liga

In der 2. Liga gab es drei Absagen. Am Samstag konnte die Partie zwischen der Vienna und Schwarz-Weiß Bregenz (14.30 Uhr) nicht stattfinden, die für Sonntag angesetzten Duelle zwischen Ried und dem Floridsdorfer AC (10.30) sowie Dornbirn gegen Liefering (12.30) mussten aufgrund der Witterungsbedingungen ebenfalls verschoben werden.