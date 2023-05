Wegen Lizenz und Investor: Hertha bestätigt Kontakt zur DFL

Die finanzielle Situation stellt Hertha BSC momentan vor Probleme. Der Verein steht nun im Austausch mit der DFL.

"Wir stehen mit der DFL sowohl bezüglich des laufenden Lizensierungs-Verfahrens als auch hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der geschlossenen Partnerschaft mit unserem Investor 777 Partners in regelmäßigem Kontakt", räumte Hertha BSC am Montag auf dpa-Anfrage ein. "Beide Themen gilt es unter Wahrung sämtlicher rechtlichen Anforderungen - insbesondere der 50+1-Regel - und inhaltlichen Vorgaben zu besprechen und zu klären. Wir werden uns zu diesen laufenden Prozessen und zu Spekulationen in den Medien derzeit aber nicht weiter äußern."

Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass Hertha aufgrund der angespannten finanziellen Lage sogar der Entzug der Bundesliga-Lizenz drohen könnte. Eine namentlich nicht genannte DFL-Quelle wird von der Zeitung mit den Worten zitiert, Hertha sei in der Lizenzfrage "der schlimmste Fall, den wir je hatten". Auf Anfrage wies die DFL darauf hin, dass sie Lizenzierungsunterlagen einzelner Klubs im laufenden Verfahren nicht kommentiere.

Dem Bericht zufolge steht auch der neue Deal mit Investor 777 Partners zur Prüfung. Dabei gehe es in erster Linie um die Frage, ob der Einstieg des US-Unternehmens die 50+1-Regel verletzt. Ohne die Finanzspritze des Investors sollen die Lizenzauflagen der DFL dem Vernehmen nach nicht zu erfüllen sein. Scheitert der Deal, könnte demnach auch ein Lizenzentzug drohen.