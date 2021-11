Wegen Liverpool-Spiel: Diogo Jota steigt aus FGS-Qualifier aus

Kuriosum im FIFA-eSport: Diogo Jota musste in Runde vier des ersten FGS-Qualifiers aussteigen - sonst hätte er ein Premier League-Spiel des FC Liverpool verpasst.

Es ist kein Geheimnis, dass Diogo Jota nicht nur auf dem Fußballplatz zu den großen Könnern zählt, sondern auch an der Konsole. Seit Jahren mischt der Portugiese in verschiedenen FIFA-Wettbewerben mit und erzielt in den Rankings immer wieder Spitzenplatzierungen.

So auch in FIFA 22: In der ersten Division Rivals-Season findet sich Jota in den Top 200 der Elite Division, damit sicherte er sich einen Startplatz im ersten Qualifier der Zone Europa West zur FIFA 22 Global Series (FGS).

Und genau diese Teilnahme führte am Samstag zu einem Kuriosum: Jota nämlich marschierte beim Turnier bis in die vierte Runde, in der er dann aus Zeitgründen aufgeben musste - ein Spiel mit dem FC Liverpool in der Premier League nämlich stand bevor. Auf Twitter kursiert ein entsprechender Chat, in dem Jota seinem Kontrahenten 'GLADIATORS FC' erklärt, er werde den Check-In zum vierten Duell verpassen, anschließend wünschen sich beide Spieler viel Erfolg für ihre jeweils anstehenden Aufgaben.

Controller-Jubel nach dem Führungstor

Gut anderthalb Stunden später zeigte Jota seine Fähigkeiten auf dem realen Grün: Bereits in der 2. Minute schoss der 24-Jährige die Reds in Führung - und wies mit seinem Jubel auf seine Erfolge am Vormittag hin. Nach dem Treffer setzte er sich im Schneidersitz auf den Rasen und spielte pantomimisch an einem Controller. Ein weiteres Tor von Jota folgte noch vor der Pause, am Ende gewann Liverpool mit 4:0 gegen den FC Southampton.

Nach dem Spiel adelte Jürgen Klopp seinen Stürmer, der 2020 von den Wolverhampton Wanderers nach Liverpool gewechselt war. Jota sei ein "außergewöhnlicher Spieler und außergewöhnlicher Junge", sagte der Reds-Trainer: "Es war ein perfekter Transfer, denn er hat alles, was ein Liverpooler in diesem Kader braucht. Er hat die technischen Fähigkeiten, er hat die physischen Fähigkeiten, und er ist sehr schlau und kann alle taktischen Dinge ziemlich schnell lernen." Diese Lobeshymnen treffen in doppelter Hinsicht zu.

