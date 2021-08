Wegen Länderspielabstellungen: Auch DFL übt Kritik an FIFA

In England und Spanien bahnt sich ein heftiger Streit um Abstellungspflichten mit der FIFA an, in Deutschland sind fürs Erste nur wenige Profis betroffen. Dennoch übt der Ligaverband DFL Kritik am Weltverband.

Am Dienstagnachmittag beschlossen die Klubs der Premier League "widerstrebend, aber einstimmig", wie es hieß, keine Profis für die WM-Qualifikationsspiele zwischen 2. und 10. September in Länder der sogenannten "red list" der britischen Regierung abzustellen.

Denn bei der Rückreise auf die Insel aus den 26 Ländern der Liste, vornehmlich in Südamerika und Afrika, wäre eine zehntägige Hotelquarantäne zwangsläufig die Folge. Was bei fast 60 betroffenen Fußballern aus 19 Erstliga-Klubs natürlich massive Probleme für den Spielkalender in England mit sich brächte. Auch die spanische La Liga signalisierte den Vereinen, die sich der Abstellungspflicht widersetzen wollen, Rückendeckung. In Spanien sind mindestens 25 Profis aus 13 Vereinen betroffen.

Erst kürzlich hatte die FIFA ob der im Frühjahr abgesagten Termine der WM-Qualifikation in Südamerika die bald beginnende Abstellungsperiode um zwei Tage für Nachholpartien der dortigen CONMEBOL-Nationalverbände verlängert. "Gleichzeitig hat die FIFA einseitig beschlossen, die Ausnahmeregelung für die Freigabe von Spielern nicht zu verlängern, wenn diese bei der Rückkehr zu ihren Vereinen unter Quarantäne gestellt werden müssen", hieß es in einer Mitteilung des Welt-Ligen-Forums am 13. August.

Die Interessenvertretung von 40 Profi-Ligen kritisierte den Weltverband: "Diese Entscheidungen der FIFA werden sich negativ auf die nationalen Profiligen, Vereine, Spieler und Fans auswirken. Die Ligen und ihre Vereine müssen strenge vertragliche Auflagen erfüllen, die Gesundheit und Sicherheit gewährleisten und eine sorgfältige Planung der Spieltermine vorsehen. Die Genehmigung einseitiger Änderungen an einem etablierten internationalen Spielkalender stellt eine Missachtung dieser Vereinbarungen dar."

"Entscheidungen müssen den Interessen der Klubs Rechnung tragen"

Auch die DFL hat sich als Teil des WLF nun individuell zu Wort gemeldet, wenngleich es hierzulande keine konzertierte Aktion gibt wie in England oder Spanien. Denn in Deutschland betrifft das Problem nach kicker-Informationen nicht einmal eine Handvoll Profis.

"Die DFL befindet sich in engem Austausch mit in Bezug auf Länderspiele (primär CONMEBOL) betroffenen Klubs, die sich zwecks Klarheit über mögliche Quarantäne-Verpflichtungen für zurückkehrende Spieler mit den lokalen Behörden abstimmen", teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. "Zugleich hat sich die DFL gemeinsam mit weiteren Ligen in einer Mitteilung des World Leagues Forum bereits am 13. August in Bezug auf eine Verlängerung der CONMEBOL-Abstellungsperiode und eine Abstellungsverpflichtung positioniert. Entscheidungen in Bezug auf Abstellungsperioden müssen den Interessen der Klubs als Arbeitgeber der Spieler und den Interessen der nationalen Ligen Rechnung tragen. Eine Verlängerung der Abstellungsperiode um zwei Tage sowie eine Abstellungsverpflichtung trotz Quarantäne-Pflichten tun dies nicht."



Den deutschen Klubs kommt im Vergleich zu den britischen Wettbewerbern in der Thematik zugute, dass es nach der Definition des Robert-Koch-Instituts RKI keine Virusvarianten-Gebiete mehr gibt. Am 15. August etwa hatte das RKI diesen Status für Brasilien und Uruguay aufgehoben. Brasilien zählt zwar wie aktuell 72 weitere Länder (oder Teilregionen von Ländern) als Hochrisikogebiet. Doch laut der seit 1. August gültigen Einreiseverordnung des Bundes müssen Reiserückkehrer aus solchen Gebieten mit Impf- oder Genesenen-Nachweis nicht in häusliche Quarantäne. Zudem ist ein Freitesten möglich, allerdings erst nach mindestens fünf Tagen in Isolation.

Nicht ausgeschlossen, dass vor diesem Hintergrund die Impfquote in der Liga noch einmal Thema wird.