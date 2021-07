Wegen Kolo Muani: Droht Frankfurt eine Klage aus Nantes?

Eintracht Frankfurt könnte eine juristische Auseinandersetzung mit dem französischen Klub FC Nantes drohen.

Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" am Montag berichtet, soll Nantes den Hessen mit einer Klage vor dem Weltverband FIFA wegen Verletzung der Transferregeln drohen. Stein des Anstoßes soll Nantes-Angreifer Randal Kolo Muani sein, der aktuell mit der französischen Olympia-Mannschaft in Tokio weilt.

Dem Bericht zufolge hat die Eintracht für den 22-jährigen Stürmer ein erstes Angebot über fünf Millionen Euro abgegeben, das der Klub aus der Bretagne zurückgewiesen hat. Stattdessen wolle Nantes nun die FIFA einschalten, weil die SGE-Verantwortlichen ohne Absprache mit dem Klub direkt mit dem Spieler verhandelt haben sollen. Der französische Fußballverband FFF, der die Akte im Klagefall bei der FIFA vorbringen müsste, sei bereits über die Absicht des Vereins informiert worden. Die sportliche Führung des FC Nantes äußerte sich bislang nicht zu dem Vorgehen.

Anders Eintracht Frankfurt. Gegenüber dem "Wiesbadener Kurier" wies Sportvorstand Markus Krösche die Vorwürfe zurück. Er sehe kein Fehlverhalten des Vereins.

Kolo Muani, der in der vergangenen Saison neun Tore in 37 Ligue-1-Spielen erzielte, hat in Nantes noch einen Vertrag bis 2022, lehnte eine Vertragsverlängerung bei den Westfranzosen bislang aber ab. Stattdessen soll der Stürmer der "L'Equipe" zufolge zu einem Wechsel nach Frankfurt tendieren, Nantes würde ihn gerne an eine andere Adresse abgeben.