Wegen Katar: FIFA trifft sich mit Amnesty International

Vertreter der FIFA werden sich am Montag mit einer Delegation der Menschenrechtsorganisation Amnesty International treffen. Thema ist die Lage im WM-Ausrichterland Katar.

Wie der Weltverband am Sonntag mitteilte, wird eine Delegation von Amnesty International zu Gast in der FIFA-Zentrale in Zürich sein. Diskutiert werden soll "die Situation ausländischer Arbeiter in Katar" im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft Ende des Jahres.

Im Rahmen des Treffens soll Amnesty laut Mitteilung der FIFA eine Petition übergeben, sich des Themas anzunehmen. Im Anschluss daran soll eine Diskussion mit Arbeitsrechtexperten eines katarischen FIFA-Partners stattfinden.

Die FIFA teilte mit, es gehe bei der Diskussion "um den aktuellen Stand" von Reformen sowie "um die weitere Arbeit, die noch zu leisten ist, damit diese Änderungen auf dem gesamten Arbeitsmarkt vollständig umgesetzt werden können".

Amnesty International gilt wegen der Menschenrechtslage in Katar als lautstarker Kritiker der WM-Vergabe.