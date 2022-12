Wegen Kahn: Neuendorf kontert Heldt-Kritik

Für Horst Heldt ist Oliver Kahn in der neuen Arbeitsgruppe des DFB "deplatziert". Eine Einschätzung, die Präsident Bernd Neuendorf bei einer Pressekonferenz am Dienstagmittag nicht einfach so stehen ließ.

Rudi Völler, Oliver Kahn, Matthias Sammer, Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Mintzlaff: Sie alle gehören der neuen Arbeitsgruppe an, die dem DFB in Zukunft beratend zur Seite stehen soll, um den deutschen Fußball aus seiner Krise zu führen.

Nun gibt es aber Kritik, noch bevor die Task Force ihre Arbeit aufgenommen hat. "Das beißt sich", sagte der langjährige Bundesliga-Manager Horst Heldt in einem Interview mit "Sky" und bezog sich damit auf die Personalie Kahn. Der frühere Welttorhüter verfüge zwar über eine Menge Expertise, die er in dieser schwierigen Gemengelage einbringen müsse, so Heldt - weil er aber als Vorstandsvorsitzender für den FC Bayern arbeite, sei Kahn "in dem Zusammenhang einfach deplatziert". Eine Bewertung, die Bernd Neuendorf nicht teilt.

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag verriet der DFB-Präsident, dass er mit seinem Stellvertreter Hans-Joachim Watzke darüber gesprochen habe, "wer in diese Runde passt" - und dabei sei es in erster Linie auf diese Fragen angekommen: Was für eine Vita haben die Kandidaten der Arbeitsgruppe? Und: Wie können sie eine Bereicherung für den DFB sein?

"Der Vereinshintergrund hat nicht die große Rolle gespielt", betonte Neuendorf und stellte in diesem Zuge auch klar: "Ich glaube nicht, dass sie Vereinsinteressen vertreten." Als ehemaliger Spieler könne sich Kahn ebenso einbringen wie Völler als früherer Bundestrainer und langjähriger Geschäftsführer bei Bayer Leverkusen. Rummenigges Mehrwert beziehe sich in erster Linie aus seiner immensen internationalen Erfahrung, Mintzlaff habe wiederum eine andere Perspektive - und Sammer habe sehr lange und äußerst erfolgreich auf Verbands- und Vereinsebene gearbeitet.

"Man darf diesen Kreis nicht zu groß werden lassen", meinte Neuendorf und schickte dann noch in Richtung Heldt hinterher: "Wir bekommen jeden Tag Ratschläge - auch von den Medien."