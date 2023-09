Wegen Joker Castaignos: FCM-Coach Titz ärgert sich - aber nur fast

Der 1. FC Magdeburg stand beim 1:1 gegen den SC Paderborn am Rande einer Niederlage. Coach Christian Titz schwankte nach dem späten Ausgleich ein wenig zwischen Freude und Ärgernis.

"Paderborn hat uns heute alles abverlangt", resümierte Titz auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, bei dem er "zwei verschiedene Halbzeiten" gesehen hatte. Er rügte sein Team für fehlerhaftes Passspiel in einem weitgehend ausgeglichenen ersten Durchgang, in dem man zudem "nicht gut verteidigt" habe. Vor allem Adriano Grimaldi bekam die Magdeburger Defensive nicht in den Griff, und der 32-jährige Angreifer war es dann auch, der das 1:0 für die Ostwestfalen markierte (34.).

Titz lobt die Geduld

Der Kritik folgte dann aber Anerkennung. Der FCM ergriff nach Wiederanpfiff immer mehr das Zepter, Titz registrierte die "enorme Bereitschaft" und Zweikampfstärke seiner Schützlinge. Gegen einen tiefer stehenden Gegner, der in seinen Umschaltmomenten gefährlich bleiben sollte, fand der 52-Jährige auch Lob für die Herangehensweise, den SCP zu bespielen: "Die Geduld, auf Lücken zu warten, gehört dazu. Wir haben die Qualität mit reingebracht, zurückzukommen."

Castaignos' starker Joker-Auftritt

Im wahrsten Sinne des Wortes: Denn mit der Einwechslung von Luc Castaignos für Luca Schuler (70.) gewann das Offensivspiel der Sachsen-Anhalter noch einmal an Schärfe und der Joker traf dann auch zum 1:1 (85.), fast sogar noch zum dritten Heimsieg im dritten Spiel (88.). "Ich habe mich fast geärgert, dass ich ihn nicht früher gebracht habe, ich habe schon in der Halbzeit überlegt", gestand Titz. Die Freude über den Punktgewinn aber überwog wohl am Ende - auch über die Optionen, die sich auch zukünftig bieten: "Wir haben im Moment das Glück, zwei Stürmer mit so einer Qualität zu haben."