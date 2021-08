Wegen Impf-Aufruf: Südbadischer Verbandsfunktionär tritt zurück

Die baden-württembergischen Fußballverbände rufen dazu auf, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Diesen Appell wollte Peter Cleiß, Vizepräsident des Südbadischen Fußballverbands (SBFV) und Bundestagskandidat für die Partei "Die Basis", nicht mittragen, weswegen er seinen Rücktritt eingereicht hat.

Die nicht nur in Deutschland so kontrovers und teils hitzig geführte Debatte übers Impfen ragt auch in den Amateurfußball hinein: Peter Cleiß, Vizepräsident des Südbadischen Fußballverbands (SBFV), wollte laut Verband den "Aufruf zur Steigerung der Impfbereitschaft" der drei baden-württembergischen Landesverbände - neben dem SBFV gehören dazu der Württembergische Fußballverband und der Badische Fußballverband - nicht mittragen. Somit ist der diplomierte Religions-Pädagoge von seinem Amt zurückgetreten. Wie der SBFV auch auf Nachfrage bestätigte, nimmt man diesen Schritt "zur Kenntnis und dankt Peter Cleiß für seinen Einsatz".

Cleiß tritt bei der Bundestagswahl für die Kleinstpartei "Die Basis" an, die vielfach als Sammelbecken für Corona-Verharmloser und Verschwörungsideologen angesehen wird. Er selbst gibt an, die aus seiner Sicht "unverhältnismäßigen und ungerechten Corona-Maßnahmen der Bundesregierung" hätten ihn zu seinem politischen Engagement bewogen. Auf seiner Wahlkampf-Homepage vertritt er die Auffassung: "Gesund ist, wer sich gesund fühlt."

Nicht nur aus Baden-Württemberg kommen derzeit Appelle, sich impfen zu lassen. Stellvertretend für viele andere Protagonisten aus dem Fußballbereich, von denen sicher einige den langanhaltenden Stillstand des Amateurfußballs zwischen November 2020 und dem Sommer 2021 im Hinterkopf haben, postete der Bremer Fußball-Verband am Mittwoch auf Facebook: "Wir haben bereits eine Menge in der Pandemie erreicht, aber ausruhen wollen wir uns keineswegs. Jetzt ist es wichtig, dass der Ball weiterhin rollen kann, und genau wie auf dem Platz, schaffen wir das nur gemeinsam. Impfen ist hierbei der Schlüssel zum Erfolg. Lasst euch impfen! Für eure Mitmenschen - für den Fußball, unseren Sport!"