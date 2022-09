Wegen Haller: Reus hat "Gänsehaut bekommen"

Dortmund startete mit einem 3:0 gegen Kopenhagen in die neue Champions-League-Saison. Coach Edin Terzic war sehr zufrieden, Marco Reus hatte auch was zu kritisieren. Für Gänsehaut sorgte beim Kapitän ein Moment vor dem Anpfiff.

Bereits vor dem Anpfiff gab es in Dortmund, wo in der Champions League nun dank einer einjährigen Testphase auch Stehplätze erlaubt sind, den ersten ganz großen Moment. Sebastien Haller war erstmals seit seinem Sommer-Wechsel im BVB-Stadion. Beim Stürmer wurde Hodenkrebs diagnostiziert, aber er befindet sich aktuell auf einem guten Weg. "Ihm geht's sehr gut", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. "Er ist heute ganz bewusst auch mal ins Stadion gekommen, er wollte dabei sein."

Das haben natürlich auch seine Mitspieler registriert. "Als wir reingelaufen sind, hat man ihn oben auf dem großen Bildschirm gesehen, ich habe Gänsehaut bekommen, weil die Zuschauer auch extrem gejubelt haben", sagte Marco Reus bei "Prime Video". "Wir freuen uns, wenn er bald wieder kommt, weil er uns enorme Qualität gibt. Er ist ein starker Mensch und wird uns noch viel, viel geben."

Der Stürmer sah dann auch einen guten Auftritt der Dortmunder, die klar und verdient mit 3:0 gegen Kopenhagen gewannen. "Wir haben eine super Leistung gezeigt, haben drei Tore geschossen und die Null verteidigt. Dazu haben wir mehrere Chancen gehabt, um das Ergebnis noch höher zu schrauben. Das war ein super Auftritt", freute sich Coach Edin Terzic, der dann ein Beispiel für die Dominanz seiner Mannschaft lieferte: "Ich glaube der Linksverteidiger war nach 25 Minuten dreimal trinken, weil er so viel laufen musste - und das war das Ziel, dass wir diese Dominanz auf den Platz kriegen."

Reus fordert: "Müssen uns steigern"

Reus legte dagegen durchaus auch den Finger in die Wunde. "In der ersten Halbzeit haben wir es nicht so gut gemacht, hätten schneller spielen müssen. Trotzdem machen wir nach dem 1:0 auch das 2:0, das hat uns in den letzten Bundesliga-Spielen gefehlt", so der Kapitän, der anfügte: "Heute wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Trotzdem will ich nicht zu kritisch sein, der Sieg am Anfang tut der Mannschaft sehr gut, es war ein guter Start."

Der 33-Jährige, der mit dem 1:0 seinen 22. Treffer in der Champions League erzielte, blickte direkt nach der Partie schon etwas voraus. "Wir wissen, dass wir uns nächste Woche bei Manchester City steigern müssen, da ist nochmal eine andere Qualität auf dem Platz", sagte Reus, der aber weiß: "Der Sieg gibt der Mannschaft viel Vertrauen, auch, dass wir zu null gespielt haben und auch mehr als ein Tor gemacht haben. Das ist alles eine stetige Entwicklung."

Oberschenkelverletzung bei Hazard

Diese Entwicklung soll beim BVB nun zunächst am Samstag in der Bundesliga in Leipzig weitergehen, ehe dann am Mittwoch darauf mit Manchester City ein echter Brocken wartet. Ob Thorgan Hazard wird mitwirken können, ist noch offen. Der Belgier verletzte sich am Dienstag am Oberschenkel und musste bereits nach 23 Minuten ausgewechselt werden.