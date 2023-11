Wegen fünf Millionen Euro? Barça fliegt vor Weihnachten nach Dallas

Ungewöhnlicher Zeitpunkt für eine Werbereise: Der FC Barcelona bestreitet kurz vor Weihnachten ein Freundschaftsspiel in Dallas - nur einen Tag nach dem Ligaspiel gegen Almeria.

Nicht nur in Katalonien gab es am Freitag Stirnrunzeln, als Barcelona ein Testspiel kurz vor Weihnachten ankündigte: Der Tabellendritte in La Liga fliegt einen Tag nach dem letzten Ligaspiel des Kalenderjahres gegen Almeria am 20. Dezember in die USA, um sich am 21. Dezember mit Club America in Dallas zu messen.

Die Partie war schon länger angedacht gewesen, sie sollte aber auf eine spielfreie Woche gelegt werden. Diese Option schloss die sportliche Führung nun aus, um das Team nicht aus dem sportlichen Rhythmus zu bringen. Stattdessen tritt Barcelona nun am Tag nach dem 18. Spieltag in den Vereinigten Staaten an.

Vereinsnahe Quellen, deren Anonymität geschützt werden sollte, sprechen von Einnahmen in Höhe von fünf Millionen Euro für die Partie. Geld, das in der klammen Kasse der Katalanen gerne genommen wird.

Erinnerungen an den "Texas-Clasico"

Allerdings scheint so mancher Fan besorgt rund um die Reise nach Texas. Kein Wunder: Als Barcelona im Sommer die US-Tour startete, fiel die für den 23. Juli angesetzte Partie gegen Juventus Turin in Santa Clara aus, weil sich nach Angaben des Klubs "ein bedeutender Teil der Mannschaft der Blaugrana eine virale Gastroenteritis" eingefangen hatte.

Positiv ist aber sicherlich die gedankliche Verknüpfung mit dem "Texas-Clasico", als Barcelona den Erzrivalen Real Madrid - wenn auch mit einer großen Portion Spielglück - am 30. Juli mit 3:0 in die Schranken wies. Damals wurde im AT&T Stadium in Arlington gespielt, nun tritt Barça im Cotton Bowl Stadium in Dallas an.

Verletzungen gegen den Spitzenreiter der mexikanischen Liga - CF America liegt sieben Zähler vor CF Monterrey - wird Cheftrainer Xavi unbedingt vermeiden wollen. Schon in den ersten Januar-Tagen geht es im Ligabetrieb weiter, es warten im ersten Monat des Jahres 2024 herausfordernde Pflichtspiele gegen Las Palmas, Osasuna, Real Betis und Villarreal.