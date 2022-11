Wegen fehlendem Spieler: FIFA brummt DFB eine Geldstrafe auf

Die FIFA hat dem DFB nach dessen Regelverstoß rund um die Pressekonferenz vor dem Spanien-Spiel eine Geldstrafe aufgebrummt.

Am Montag hatte die FIFA offiziell mitgeteilt, dass die Disziplinarkommission Verstöße des DFB gegen Artikel 44 der WM-Regularien, weitere Artikel in den bestehenden Medien- und Marketingregeln sowie dem allen 32 WM-Teilnehmern vorliegenden Team-Handbuch untersuche.

Hintergrund war die obligatorische Spieltags-Pressekonferenz vor dem wichtigen zweiten Gruppenspiel gegen Spanien. An der Seite von Bundestrainer Hansi Flick hatte kein Spieler seines 26-köpfigen Kaders auf dem Podium in Doha Platz genommen. Der ehemalige Bayern-Coach wollte die rund einstündige Fahrt zum internationalen Medienzentrum in der Hauptstadt aber keinem seiner Profis zumuten. Da allerdings alle WM-Teilnehmer dazu verpflichtet sind, der Weltpresse vor jedem Spiel neben dem Nationaltrainer auch mit einem Spieler Rede und Antwort zu stehen, nahm der DFB eine Strafe in Kauf.

Und diese hält sich tatsächlich in Grenzen: Dem Verband wurde eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Schweizer Franken, was umgerechnet rund 10.100 Euro entspricht, aufgebrummt. Darüber hinaus wurde der DFB verwarnt, weil Flick ohne Spieler aufgetaucht war. Das Strafmaß teilte die FIFA am Dienstag mit.

Kommt am Mittwoch ein Spieler mit?

Spannend zu beobachten sein wird, wie Flick es am Mittwoch handhaben wird. Dann nämlich steht die nächste Pressekonferenz im Medienzentrum in der Hauptstadt Doha an. Die Partie gegen Costa Rica ist nicht minder wichtig als die vorherige Begegnung mit Spanien. Der Einzug ins WM-Achtelfinale steht auf dem Spiel.

Die einfachste Variante in der "deutschen" Gruppe E, mit der das Team von Bundestrainer Flick definitiv in der WM-K.-o.-Runde stünde: Deutschland siegt am Donnerstag (20 Uhr) im Al-Bayt Stadium gegen Costa Rica, parallel schlägt auch Spanien die Japaner. Bei einem Remis zwischen Spanien und Japan müsste die DFB-Auswahl mit mindestens zwei Toren Differenz gegen Costa Rica gewinnen, um vor den dann punktgleichen Japanern ins Achtelfinale einzuziehen. Die Konstellation kann aber auch noch so komplex werden, dass am Ende ein Losentscheid nötig wäre.