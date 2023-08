Wegen Endo: Bochums Wundertüte zum Auftakt

Der Gegner verliert seinen vielleicht wichtigsten Spieler. Damit steht Bochums Trainer Thomas Letsch vor dem Bundesliga-Start am Samstag in Stuttgart vor einigen Rätseln.

Gegner VfB Stuttgart feierte im Pokal einen gelungenen Start, Bochum schleppt den Rucksack mit, gleich gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld ausgeschieden zu sein. Stimmungsvorteil also beim Gegner?

Schwer einzuschätzen, und auch deshalb betont Letsch natürlich, man tue gut daran, sich nicht so intensiv mit dem Gegner zu beschäftigen. "Wir müssen bei uns bleiben", rät der Bochumer Trainer, "das ist klar."

Aber natürlich beeinflusst der kurzfristige Wechsel von Wataru Endo zum FC Liverpool die eigene Vorbereitung. "Das macht es für uns ein bisschen schwieriger", gesteht Letsch, "verändert der VfB nun seine Systematik? Schließlich war Endo eine zentraler und wichtiger Baustein."

Bleibt der VfL auswärtsschwach?

Dann versuche man natürlich, "sich in den Kopf des Kollegen Sebastian Hoeneß rein zu denken. Aber ich komme immer auf den gleichen Trichter: Wir müssen vor allem auf uns schauen und uns davon nicht beeinflussen lassen."

In der vorigen Saison trat Bochum zweimal gegen einen VfB an, der gerade seinen Trainer gewechselt hatte, verlor beide Partien und kassierte insgesamt sieben Gegentore. Gravierend auch die Auswärtsschwäche des VfL, der in der gesamten vorigen Saison auswärts nur neun Punkte einfuhr; lediglich Hertha holte mit acht Zählern noch weniger.

Der Personalstand vor dem Liga-Auftakt: Philipp Förster, im Pokal wegen Achillessehnen-Beschwerden außen vor, könnte, so Letsch, in den Kader zurückkehren. Dann mit einer Schiene am gebrochenen Finger, die ihn offenbar nicht beeinträchtigt.

Kwarteng noch ohne Mannschafts-Training

Unter der Woche meldete der VfL den Ausfall von Sommer-Zugang Matus Bero, überdies ist natürlich auch Top-Einkauf Moritz-Broni Kwarteng noch kein Thema.

Der vielseitig einsetzbare Offensivspieler, für eine Million Euro vom 1. FC Magdeburg bekommen, konnte bisher in der Vorbereitung noch nicht vernünftig eingreifen und hat noch kein Mannschafts-Training absolviert. Zuversichtlich ist Letsch dennoch: "Es geht stetig voran, wir sind verhalten optimistisch. Aber das ist natürlich auch ein langfristiges Projekt: Er hat bei uns für vier Jahre unterschrieben, wir geben ihm alle Zeit, um fit zu werden."

Dessen ungeachtet kündigte Sportchef Patrick Fabian an, es werde womöglich noch Bewegung im Kader geben, in beiden Richtungen. Gesucht wird ja noch ein Innenverteidiger, bevorzugt mit starkem linken Fuß, sowie ein wendiger Stürmer.

Auch Osei-Tutu vor Abschied

Und in der anderen Richtung: Nach dem Abschied von Flügelstürmer Gerrit Holtmann wird nun erwartet, dass auch Jordi Osei-Tutu den Verein verlässt, obwohl er noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Sportlich allerdings spielt der Flügelspieler keine Rolle.

Zeitnah entschieden werden muss auch über die weitere Zukunft des derzeit verletzten Innenverteidigers Tim Oermann, der zuletzt an den Wolfsberger AC ausgeliehen war. Womöglich kommt es demnächst zu einem erneuten Leihgeschäft.