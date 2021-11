Wegen eines Cuts ausgewechselt: Kreuzbandverletzung bei Ogbonna diagnostiziert

West Ham United surft aktuell auf einer Erfolgswelle, die sogar den FC Liverpool erfasste. Am Dienstag gab es allerdings schlechte Nachrichten.

Es war ein emotionaler 3:2-Heimsieg über den monatelang ungeschlagenen FC Liverpool, der die Fans der Hammers am Sonntag verzückte. Zwei Tage später gab es allerdings einen Dämpfer: Innenverteidiger Angelo Ogbonna fällt wegen einer Verletzung des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie wohl lange aus. Der Italiener hatte bis zu seiner frühen Auswechslung gegen die Reds keine einzige Premier-League-Minute in dieser Saison verpasst (ein Tor).

Ogbonna zählte zu den Hauptfiguren der ersten 22 Minuten im London Stadium: Nach vier Minuten störte er Liverpool-Keeper Alisson entscheidend bei dessen Eigentor, das Jürgen Klopp hinterher auf die Palme brachte. Nach 15 Minuten schmerzte den 1,89 Meter großen Abwehrspieler das Knie, was ihn aber noch nicht stoppen konnte. Ogbonna spielte weiter, ehe ihn ein Cut am Auge nach 20 Minuten ausbremsen sollte. In Minute 22 ersetzte ihn Craig Dawson.

"Unbehagen" führt zu ungeplantem Scan

Umso überraschender kommt die Diagnose, die West Ham am Dienstag öffentlich machte. Nach dem Liverpool-Spiel habe Ogbonna über "ein Unbehagen im rechten Knie" geklagt, wie Teamarzt Richard Collinge berichtet. Erst dann hätte sich die medizinische Abteilung dazu entschieden, einen Scan vorzunehmen. Dieser habe "einige Schäden am vorderen Kreuzband" gezeigt. Ogbonna wird noch in dieser Woche einen Spezialisten aufsuchen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Mit der Stütze Ogbonna spielte West Ham United bis dato eine bemerkenswerte Premier-League-Saison, mit 23 Punkten sind die Hammers aktuell Dritter - und stehen damit sogar vor dem FC Liverpool (22).