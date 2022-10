Wegen einer Bombenentschärfung: PK-Absage in Dresden

Eine Bombenentschärfung in der Dresdner Innenstadt verhindert die Durchführung der PK bezüglich der gewalttätigen Vorfälle in Bayreuth.

Die für Donnerstagnachmittag geplante Pressekonferenz bei Dynamo Dresden hinsichtlich der Aufarbeitung aus den gewalttätigen Vorfällen beim Auswärtsspiel in Bayreuth musste verschoben werden und wird am Freitag nachgeholt. Das teilte der Klub am Donnerstag mit.

Pressekonferenz am Freitagnachmittag

Als Grund gibt der Verein eine Bombenentschärfung Als Grund wurde eine Bombenentschärfung und die Sperrungen rund um die Ostragehege angegeben, die auf unbestimmte Zeit andauert.

Als erste Maßnahme der Vorkommnisse in Bayreuth wurde der freie Verkauf der Tickets für die Auswärtsspiele von Dynamo eingeschränkt. Für zukünftige Gastspiele der SGD sollen Eintrittskarten nur noch an registrierte Vereinsmitglieder verkauft werden. Erstmalig tritt die Regelung beim Auswärtsspiel der Sachsen bei Rot-Weiß Essen am 15. Oktober in Kraft.