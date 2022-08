Wegen durchgestrichenem Ismaik-Konterfei: Offener Brief von 1860 München

Der TSV 1860 München kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach Schmähungen gegen Investor Hasan Ismaik während des Siegs im Heimspiels gegen Oldenburg hat die Geschäftsleitung am Montag einen offenen Brief verfasst - mit einem Appell an die Löwen-Fans.

Protest der Löwen-Fans gegen Investor Hasan Ismaik. IMAGO/Lackovic