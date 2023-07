Wegen DFB-Strafen: 96 erwägt höhere Ticketpreise

Auch Hannover 96 hat in der vergangenen Saison wegen Fanvergehen zahlreiche Rechnungen vom DFB erhalten. Das könnte sich in Zukunft auch auf die Ticketpreise auswirken.

In der vergangenen Saison wurde nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Bundesliga gezündelt wie lange nicht. Die Folge: Zahlreiche Klubs müssen für Vergehen der Anhänger hohe sechsstellige Beträge an den DFB entrichten - Eintracht Frankfurt kratzte sogar an der Marke von eine Million Euro. Hannover 96 droht seinen Fans nun sogar damit, die Ticketpreise zu erhöhen.

Am Montag teilten die Niedersachsen mit, dass sie die Saison 2022/23 voraussichtlich mit einer Verbandsstrafe von insgesamt 625.820 Euro beendet haben, eine Summe, die sich aus Vorfällen in insgesamt zehn Spielen zusammensetzt. "Hannover 96 hat in diesem Sommer anders als zahlreiche Klubs der 1. und 2. Liga die Ticketpreise für alle 96-Fans vor dem Hintergrund der Inflation und stetig steigender Lebenshaltungskosten bewusst stabil gehalten. Im gleichen Zuge wurde aber nochmals deutlich hinterlegt, dass künftig auch Verbandsstrafen in die Preisgestaltung einfließen werden", heißt es auf der Klubwebsite. "Auch weitere Maßnahmen sind denkbar."

"Das Geld fehlt im Etat"

Zur Begründung heißt es: "Das Geld, das durch diese unnötigen und vorsätzlich verursachten Kosten verloren geht, fehlt im Etat. Die über 600.000 Euro aus der Vorsaison hätten in anderen Bereichen, beispielsweise im Rahmen des sozialen Engagements von Hannover 96, zugunsten der Mitarbeiter in der Verwaltung oder für weitere Investitionen in die Lizenzmannschaft genutzt werden können."

Der Klub, der am Samstag beim 2:2-Remis gegen Aufsteiger SV Elversberg in die neue Saison gestartet ist, appelliert an die Anhänger, die für die Strafen verantwortlich waren, "ihre Aktivitäten im Sinne des Klubs und der anderen Stadionbesucher zu überdenken". Beim Auftakt gegen Elversberg habe auch die Atmosphäre dazu beigetragen, dass die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl einen 0:2-Rückstand wettmachte. Auf Pyrotechnik verzichtete der 96-Anhang dabei.