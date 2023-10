Wegen DFB-Abstellungen: Zwei Drittliga-Spiele verlegt

Aufgrund von Länderspielabstellungen werden zwei Drittliga-Partien verlegt. Neue Termine gibt es noch nicht.

Die anstehende Länderspielperiode sorgt am 11. Spieltag für die Verlegung von zwei Partien in der 3. Liga. Aufgrund von Abstellungen von Spielern für die deutsche U-20-Nationalmannschaft werden die Begegnungen SC Freiburg II gegen Hallescher FC und 1. FC Saarbrücken gegen MSV Duisburg nicht wie geplant am Samstag und Sonntag, 14./15. Oktober, sondern zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen. Das teilte der DFB am Donnerstag mit.

DFB-Trainer Hannes Wolf hatte jüngst für die Oktober-Länderspiele der deutschen U-20-Nationalmannschaft in Portugal (13.10.) und in Dreieich gegen Tschechien (16.10.) die Mittelfeldakteure Caspar Jander (MSV Duisburg) und Mika Baur (SC Freiburg II) berufen.

Die betroffenen Klubs hatten den Antrag auf Spielverlegung ordnungsgemäß auf Grundlage von § 34 der DFB-Spielordnung gestellt. Die Nachholtermine stehen noch nicht fest, sie sollen schnellstmöglich mit den Klubs abgestimmt und bekanntgegeben werden.

Im Laufe der kommenden Woche werden auch die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 13 bis 17 in der 3. Liga festgelegt.