Wegen des wechselnden Marmoush: Schäfers Wagenburg-Appell an die VfL-Fans

Der Abgang von Omar Marmoush zum Saisonende verärgert so manchen Fan des VfL Wolfsburg, der dem Ägypter Geldgier unterstellt und fordert, in den restlichen Saisonpartien auf andere Spieler zu setzen. VfL-Boss Marcel Schäfer appelliert im kicker an den eigenen Anhang.

Vom Söldner ist hier und da die Rede, wenn Anhänger des VfL Wolfsburg aktuell über Omar Marmoush diskutieren. Seit Dienstag ist offiziell, dass der Ägypter den VfL im Sommer ablösefrei verlässt, in Kürze dürfte auch sein Transfer zu Eintracht Frankfurt vollzogen werden. Eine Verlängerung in Wolfsburg ist unter anderem auch daran gescheitert, dass der Klub nicht bereit war, die finanziellen Wünsche des Spielers zu erfüllen.

Kommt vor in diesem Geschäft, sorgt aber für Unmut bei den Fans. Von denen einige nun fordern, dass Trainer Niko Kovac in den restlichen sieben Saisonspielen auf Profis setzt, die auch im nächsten Jahr noch da sind. Wie fallen die Reaktionen auf Marmoushs Abgang aus? Das wird man am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Bayer Leverkusen sehen. Vorab appelliert Geschäftsführer Marcel Schäfer an den eigenen Anhang.

Der Manager weiß um die Diskussionen rund um Marmoush, macht seinem Angreifer aber keinerlei Vorwürfe und betrachtet den Vorgang professionell nüchtern. So, wie es auch Sportdirektor Sebastian Schindzielorz zum Ausdruck gebracht hat: "In offenen und ehrlichen Gesprächen haben beide Seiten ihre Vorstellungen ausgetauscht. Im Zuge dieser Gespräche konnte keine Einigung erzielt werden. Wir wünschen Omar auf seinem weiteren Weg sportlich wie privat alles Gute."

Schäfer: "Wir können nur gemeinsam erfolgreich sein"

Groll hegt von den Verantwortlichen niemand, und das wünscht sich Schäfer, gerade mit Blick auf die Ziele des Tabellenneunten, auch von den eigenen Fans. An sie richtet er gegenüber dem kicker einen Appell: "Wenn wir in dieser Saison noch an den internationalen Plätzen kratzen wollen, dann müssen wir alle Kräfte bündeln. Das gilt für die Spieler auf dem Platz genauso wie für unsere Fans, denn eines ist klar: Wir können nur gemeinsam erfolgreich sein." Der 38-Jährige weiter: "Wenn wir es schaffen, diese Wagenburg-Mentalität aufrecht zu erhalten, dann haben wir eine echte Chance, dieses Ziel zusammen zu erreichen."

Ein Wunsch, den auch Marmoushs Mitspieler Mattias Svanberg äußert. "Ich wünsche mir", sagt der Schwede, "dass die Fans Omar bis zum Ende unterstützen. Er ist noch ein Teil unseres Teams, gibt alles für uns." In den vergangenen Wochen hat sich Marmoush einen Stammplatz im Sturmzentrum der Kovac-Elf ergattert, ist mit fünf Saisontreffern Wolfsburgs gefährlichster Angreifer. Seine Tore und sein Tempo wird der VfL benötigen, soll es noch was werden mit dem internationalen Geschäft.