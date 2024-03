Wegen des Pokalspiels: Verband verlegt Saarbrücken gegen Essen

Der DFB hat das für das Osterwochenende geplante Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen verschoben. Grund ist mal wieder der Rasen im Ludwigspark - es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Die Länderspielpause dauert doch länger: Zumindest für den 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen. Die für den Samstag des Osterwochenendes angesetzte Partie zwischen den beiden Traditionsvereinen wurde nämlich vom DFB abgesagt. Grund dafür: Mal wieder der Rasen des Saarbrücker Ludwigsparks. Bei der neuerlichen Absage eines Saarbrücker Heimspiels handelt es sich aber um eine Vorsichtsmaßnahme.

Der DFB lässt dazu auf seiner Homepage folgendes verlauten: "Nach Einschätzung der hinzugezogenen Rasenexperten ist es aktuell nicht möglich, zwei Spiele innerhalb von wenigen Tagen auf dem Rasen in Saarbrücken ordnungsgemäß durchzuführen. An verschiedenen Stellen ist noch immer zu viel Wasser unter der Rasenoberfläche. Vor diesem Hintergrund hat der DFB nun beschlossen, dem Pokalhalbfinale Priorität vor dem Ligaspiel einzuräumen. Die beteiligten Klubs und die Stadt Saarbrücken sind informiert." Das Halbfinale im DFB-Pokal gegen Zweitligist Kaiserslautern findet am Dienstag, den 2. April (20.45 Uhr) statt.

Saarbrücken gelang es nicht, ein Ausweichstadion zu benennen

Nur drei Tage nach dem Ligaspiel gegen Essen erneut auf dem Rasen zu spielen, ist dem Verband also zu viel Risiko. Wie aus der DFB-Mitteilung hervorgeht, habe der Verband den FCS bereits Anfang des Monats gebeten, ein Ausweichstadion zu benennen. Für den Termin des Essen-Spiels gelang das nicht. Ein Grund wird nicht genannt.

Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb des DFB äußert sich wie folgt: "Besonders leid tut uns die Entscheidung für Rot-Weiss Essen und seine Fans, die mit dem Auswärtsspiel am Ostersamstag geplant hatten. Wir verstehen jegliche Enttäuschung und Unmut darüber. Wir stehen jedoch vor einer Ausnahmesituation und waren gezwungen zu handeln, um nicht weitere Spielausfälle zu riskieren."

Nachholtermin steht - der Ort aber noch nicht

Immerhin ereilt die RWE-Fans damit nicht dasselbe Schicksal wie zuvor die Anhänger von Borussia Mönchengladbach und Dynamo Dresden. Die mussten nämlich aufgrund der Rasenproblematik zweimal ins Saarland reisen. Beim ursprünglichen Termin des Pokal-Viertelfinals gegen Gladbach war die Partie kurz vor Anpfiff wegen des schlechten Zustands des Spielfeldes abgesagt worden. Bereits im Oktober musste das Ligaspiel gegen Dresden aus demselben Grund in der Halbzeit abgebrochen werden.

Die Partie zwischen Saarbrücken und Essen wird nun am Mittwoch, 24. April (19 Uhr) nachgeholt. Der Spielort soll schnellstmöglich, spätestens in der Woche nach dem DFB-Pokalspiel, bekanntgegeben werden.