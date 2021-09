Wegen der WM-Quali: Juve fehlen im Topspiel zahlreiche Stammkräfte

Aus dem schlechten Saisonstart könnte für Juventus ein miserabler werden. Denn im Topspiel gegen Neapel muss die Alte Dame auf mehrere Leistungsträger verzichten.

Auf Federico Chiesa (li.) verzichtet Massimiliano Allegri am Samstag mehr oder weniger freiwillig. imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Massimiliano Allegri, das sagt er zumindest, freut sich. "Auf ein schönes Spiel gegen einen starken Gegner, sie haben bisher beide Spiele gewonnen." Sie, das sind die Neapolitaner. Juve gewann - einmal noch mit, einmal schon ohne Cristiano Ronaldo - bisher noch keines.

Der entthronte Serienmeister steht gegen die SSC am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) im Stadio Diego Armando Maradona bereits ein wenig unter Druck - und es wird vor dem 3. Spieltag nicht besser für "Mister" Allegri.

In der Nacht auf Freitag wurde noch gespielt

Weil die WM-Qualifikation in Südamerika noch in der Nacht auf Freitag (europäische Zeit) im Gange war, fehlen den Bianconeri in Neapel gleich mehrere Stammkräfte: Paulo Dybala, Danilo, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur und Juan Cuadrado werden das Topspiel verpassen.

Anders als in England müssen diese Spieler nun nicht zehn Tage in Quarantäne. "Ich habe mich entschieden, sie außen vor zu lassen, weil sie zu spät zurückkehren werden", erklärte Allegri aber, der außerdem auf Federico Chiesa verzichten muss. Der italienische Angreifer laboriert an "muskulären Problemen", sein Trainer "bevorzugt es, ihn vorsichtshalber zu schonen".

Bei Chiesa könnte Allegri aber auch schon weiter denken, denn auch Juventus steigt bereits am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Malmö FF in die neue Champions-League-Saison ein.