Wegen der frühen Gegentore: Wimmer strafft die Abläufe

Schon sechs Tore kassierte Stuttgart in der laufenden Spielzeit in den ersten acht Spielminuten. Das jüngste beim 1:3 in Gladbach. Trainer Michael Wimmer hat dieser Unart den Kampf angesagt und jetzt Abläufe vor der Partie gegen Hertha BSC am morgigen Dienstag etwas gestrafft.

Seine Spieler sollen vor den Spielen nicht mehr runterfahren: VfB-Coach Michael Wimmer. IMAGO/Sportfoto Rudel