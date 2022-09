Wegen der Energiekrise: FCN schaltet um 21 Uhr das Flutlicht aus

Der 1. FC Nürnberg ist in den kommenden Wochen von Sparmaßnahmen betroffen. Im Zuge der Energiekrise verzichtet die Stadt Nürnberg in Abstimmung mit der DFL auf Rasenheizungen und schränkt den Flutlichtbetrieb ein.

Auf Flutlichtspiele am Samstagabend im Max-Morlock-Stadion muss der 1. FC Nürnberg in nächster Zeit verzichten. imago images/Zink

Erst einmal erstrahlte das Max-Morlock-Stadion in dieser Saison am Samstagabend im Flutlicht, gegen den Hamburger SV ging der 1. FC Nürnberg am Ende mit 0:2 vom Platz. Weitere Heimspiele am Samstagabend werden für den Club in naher Zukunft nicht dazukommen, denn die Stadt Nürnberg hat weitreichende Sparmaßnahmen im Zuge der Energiekrise beschlossen, die auch den Spielbetrieb des Zweitligisten betreffen.

In Abstimmung mit der DFL wird die Flutlichtanlage in der Heizperiode, die laut Beschluss am 4. Oktober beginnt, nur bis maximal 21 Uhr erstrahlen - ein Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr) kann unter diesen Rahmenbedingungen somit vorerst nicht mehr stattfinden. Auch die Rasenheizung im Stadion ist von den Maßnahmen betroffen und wird bis auf Weiteres nicht betrieben.

Restliche Hinrunde am Nachmittag - Kein Heim-Topspiel zum Jahresbeginn

Der Spielplan für das restliche Kalenderjahr in der 2. Bundesliga ist bereits Anfang September terminiert worden, alle Heimspiele des Club wurden dabei auf den Samstag- oder Sonntagnachmittag gelegt. Da das letzte Heimspiel vor der WM in Katar gegen den SC Paderborn bereits am 13.11. stattfindet, dürfte die fehlende Rasenheizung zunächst ebenfalls kein Problem darstellen.

Weiter geht es in der 2. Liga dann im neuen Jahr, der 18. Spieltag ist für das letzte Januar-Wochenende angesetzt. Unter Berücksichtigung der Sparmaßnahmen sollte jedoch bereits jetzt feststehen, dass bei der nächsten Terminvergabe keine Samstagabendspiele in Nürnberg angesetzt werden. Ein Top-Spiel zum Rückrunden-Auftakt gegen den FC St. Pauli wird es somit nicht geben.